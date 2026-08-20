Cocciante a Riccione: il 29 agosto in scena la grande musica

Sabato 29 agosto il cantautore sarà in piazzale Roma con il tour che celebra 80 anni e 50 di musica: “Il palco è un grande impegno”

Riccione si prepara a una serata nel segno della grande musica. Sabato 29 agosto Riccardo Cocciante salirà sul palco di piazzale Roma, protagonista di uno degli appuntamenti più attesi di Riccione Music City. La tappa rientra nel tour “Io…Riccardo Cocciante nel 2026”, pensato per celebrare gli 80 anni dell'artista e oltre mezzo secolo di carriera.

In scaletta ci saranno i brani che hanno accompagnato generazioni di ascoltatori, in un concerto che attraversa una storia musicale lunga cinquant'anni. Cocciante arriva a Riccione con un repertorio costruito nel tempo, tra grandi successi e composizioni che hanno superato i confini italiani. Una carriera che conta oltre quaranta album pubblicati in tre lingue.

Ma per Cocciante il concerto non è una semplice rilettura del passato. Il palco è il luogo in cui le canzoni possono cambiare ancora, anche dopo decenni. “La dimensione live è un modo di raccontarmi”, spiega l'artista. E anche i brani più conosciuti, quelli scritti cinquant'anni fa, sul palco tornano a vivere in una forma diversa: “Ogni volta che canto, soprattutto brani usciti molto tempo fa, provo a interpretarli, plasmandoli, dandogli un nuovo abito secondo l’ispirazione del qui e ora”.

È questo il filo che lega il passato al presente nel tour del 2026. Cocciante non cerca di riprodurre semplicemente ciò che è stato, ma di riportare quelle canzoni nel momento presente, lasciando spazio all'interpretazione e all'emozione del concerto.

Il rapporto con il pubblico resta quindi centrale. “Quando faccio un concerto cerco sempre di vivere il momento, per me il palcoscenico è un grande impegno, fisico ed emotivo”, racconta. “Credo che il pubblico percepisca il mio trasporto e apprezzi questo mio totale coinvolgimento”.

A Riccione, sabato sera, ci sarà dunque un repertorio che attraversa cinquant'anni di musica e una voce che quelle canzoni continua a rimetterle in gioco davanti al pubblico. “La musica è la mia vita, lei ha scelto me e mi ha aiutato a uscire dal mio guscio”, dice Cocciante.

L'appuntamento è per sabato 29 agosto in piazzale Roma, nell'ambito di Riccione Music City. Una sera d'estate con le canzoni di Cocciante al centro, tra memoria e presente, davanti al pubblico della Riviera.