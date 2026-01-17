Cocciaretto trionfa a Hobart: battuta Jovic in finale

Secondo titolo Wta in carriera per l’azzurra, che entra nell’albo d’oro del torneo tasmaniano

Elisabetta Cocciaretto festeggia a Hobart il secondo titolo Wta della sua carriera. Nella notte italiana, la tennista marchigiana, numero 80 del ranking mondiale, ha superato in finale la statunitense Iva Jovic con il punteggio di 6-4 6-4, conquistando il trofeo dell’Hobart International, torneo WTA 250 disputato sui campi in cemento della capitale della Tasmania.

Cocciaretto ha avuto la meglio su una delle rivelazioni del circuito, la teenager americana Jovic, numero 30 del mondo e terza testa di serie del torneo, al termine di un match solido e ben gestito dall’azzurra. Con questo successo, Cocciaretto diventa la seconda italiana a iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro del torneo, a distanza di 25 anni dal trionfo di Rita Grande.

Il torneo di Hobart rappresenta uno degli ultimi appuntamenti di preparazione agli Australian Open, al via domani a Melbourne, insieme all’evento di Adelaide. In vista del primo Slam stagionale, arriva però una notizia negativa per il tennis italiano: Matteo Berrettini ha annunciato il suo ritiro dal torneo. «Mi dispiace tantissimo», ha scritto l’azzurro sui social, comunicando la propria rinuncia.