Coconuts, confermato l’evento con Fabrizio Corona: “Venerdì sarà con noi”

Lucio Paesani: “Non rinunciamo alla serata del 24 aprile. Ricevute pressioni e lettere preventive, ma nessuna cancellazione”

“Venerdì sera Fabrizio Corona ci sarà, non rinunciamo”. A confermarlo è il patron del Coconuts, Lucio Paesani. Nelle ultime settimane si erano diffuse voci su un possibile annullamento dell’evento del 24 aprile, anche in seguito a decisioni adottate da altri locali, tra cui l’Altromondo Studios, dopo pressioni – secondo quanto riferito – da parte di Mediaset.

La lettera e la censura preventiva

“Anche noi abbiamo ricevuto la loro lettera”, spiega Paesani. “Non una diffida in senso classico, ma un atto preventivo sulle possibili implicazioni legali legate a contenuti ritenuti aggressivi o diffamatori”. In sostanza, i locali che ospitano Corona potrebbero essere chiamati a rispondere di eventuali dichiarazioni. Una situazione che ha portato diversi gestori ad annullare eventi con l’ex re dei paparazzi.

“Stiamo assistendo a un atteggiamento inedito e censurabile”, attacca Paesani, “da parte di chi, forte di un potere economico e mediatico superiore, agisce in modo preventivo, senza però riconoscere il danno derivante da una diffamazione a mezzo stampa. È un paradosso”.

Il caso di diffamazione

Il Coconuts, infatti, ha già avviato un’azione legale per diffamazione contro il gruppo televisivo, dopo l’utilizzo di immagini del locale in un servizio sull’omicidio di Giuseppe Tucci, avvenuto nel 2023 in un’altra discoteca riminese. “Il tentativo di conciliazione si è chiuso senza esito”, aggiunge Paesani, “e abbiamo deciso di procedere per vie legali”.

Fuori Corona? Paesani non ci sta

“Ogni ospite risponde personalmente delle proprie dichiarazioni. Non spetta a noi entrare nel contenzioso tra Mediaset e Corona. E non può certo essere Cologno Monzese a decidere il nostro calendario”, ribadisce il patron.

Tutto confermato

L’evento resta quindi confermato: Fabrizio Corona sarà la guest star della serata esclusiva di venerdì 24 aprile al Coconuts.

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