Code in A14 nel nodo di Bologna per un incidente

In direzione dell'A1, sul luogo si transita su una sola corsia

Code sulla A14 Bologna-Taranto, nel tratto compreso tra Bologna San Lazzaro e il bivio con il Raccordo di Casalecchio verso l'A1, a causa di un incidente avvenuto all'altezza del km 12. Come riporta l'Ansa, al momento in corrispondenza dello scontro il traffico transita su una corsia.

Sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione terzo tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia. A chi viaggia verso Milano o Firenze, si consiglia di uscire alla stazione di Bologna San Lazzaro, percorrere la tangenziale di Bologna e rientrare sul raccordo di Casalecchio alla stazione di Bologna Casalecchio.