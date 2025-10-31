Colombia, chiuso il cerchio sui killer del biologo italiano

Una foto ha incastrato l’uomo che adescò Alessandro Coatti: arrestato il settimo componente della banda

La Polizia di Santa Marta, in Colombia, in collaborazione con gli investigatori italiani, ha arrestato il giovane che secondo le indagini avrebbe adescato il biologo italiano Alessandro Coatti, conducendolo in una trappola mortale.

Si tratta di Uber Etilvio Torres García, la cui cattura è avvenuta sei mesi dopo il brutale omicidio che aveva sconvolto la comunità locale e italiana.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Torres García avrebbe contattato Coatti tramite un’app di incontri, proponendogli un appuntamento al Parque de los Enamorados, il “Parco degli Innamorati” di Santa Marta. Da lì i due avrebbero iniziato una passeggiata lungo il lungomare, momento immortalato in una fotografia che si è poi rivelata decisiva per le indagini.

Proprio quell’immagine, analizzata dagli investigatori, ha permesso di identificare l’uomo e di collegarlo al gruppo criminale già responsabile dell’agguato. Con questo arresto, sale a sette il numero dei componenti della banda finiti in manette.

Le autorità colombiane hanno sottolineato la stretta collaborazione con la Polizia italiana, definendo la cattura di Torres García “un passo fondamentale verso la completa ricostruzione dei fatti e la piena giustizia per Alessandro Coatti”.