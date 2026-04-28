Colonnella, residenti denunciano degrado: “presenza di topi”. La segnalazione
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A cura di Redazione
28 aprile 2026 10:08
Arriva dai residenti della zona Colonnella a Rimini una segnalazione che denuncia una situazione di scarsa manutenzione in un’area verde del quartiere. Secondo quanto riferito, l’area si sarebbe trasformata in una sorta di habitat naturale dove prolifererebbero ratti e topi, con frequenti avvistamenti anche nei pressi delle abitazioni.
I cittadini segnalano che gli animali sarebbero costretti a spostarsi verso i condomini alla ricerca di cibo.
Nonostante risposte ritenute tempestive dagli uffici competenti e i controlli della Polizia Locale, i residenti lamentano che non si siano ancora visti interventi risolutivi.
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