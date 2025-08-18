Colpito da un fulmine in Abruzzo, grave un 15enne

Maltempo al Centro-Sud: allerta gialla in sette regioni. Tragedie anche in Lombardia e Puglia

Un ragazzo di 15 anni si trova in gravi condizioni dopo essere stato colpito da un fulmine nei pressi del Lago di Campotosto, a Crognaleto, in provincia di Teramo. L’incidente è avvenuto ieri pomeriggio durante un improvviso temporale che ha interessato l’area montana. Il giovane è stato immediatamente soccorso e trasferito d’urgenza in ospedale, dove lotta per la vita.

La giornata di ieri è stata segnata da altri drammatici episodi legati al maltempo e alle condizioni del mare e dei fiumi. Nel Pavese, un giovane è annegato nelle acque del Po vicino al Ponte della Becca. In Puglia, invece, un 23enne ha perso la vita dopo essersi tuffato in mare a Polignano a Mare, in provincia di Bari.

Intanto, la Protezione Civile ha emesso per oggi un’allerta gialla in sette regioni del Centro-Sud: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Marche, Molise e Umbria. Sono previste precipitazioni intense, temporali localizzati e forti raffiche di vento. Le autorità invitano i cittadini alla prudenza, soprattutto nelle aree più esposte a rischi idrogeologici e a repentini peggioramenti delle condizioni meteo.