Colpo in villa a San Lorenzo Monte: rubati gioielli e orologi per mezzo milione di euro

I ladri hanno messo mano su collane d’oro, un Rolex e un Patek

Una banda di ladri ha svaligiato la villa di un avvocato 51enne a San Lorenzo Monte, portando via gioielli e orologi di lusso per un valore stimato di circa mezzo milione di euro. I quattro malviventi, incappucciati, sono entrati forzando una finestra nel tardo pomeriggio, approfittando dell’assenza dei proprietari e del sistema d’allarme disattivato. Il furto è stato scoperto al rientro della coppia. Sul caso indaga la polizia di Stato; i rilievi sono stati effettuati dalla Scientifica. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza, che avrebbero ripreso parte dell’azione, potrebbero rivelarsi decisive per identificare i responsabili.