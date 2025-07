Coltello negli slip e droga in tasca: due arresti sul lungomare di Rimini nel weekend

Continuano i controlli anti spaccio su tutto il territorio della movida

Nella notte di domenica 21 luglio, la Polizia di Stato di Rimini ha arrestato due persone, in due distinte operazioni, per spaccio di sostanze stupefacenti. Gli interventi sono avvenuti durante i consueti servizi di controllo del territorio svolti dalle Volanti della Questura.

Il primo episodio si è verificato intorno alle 3:00 nei pressi di piazzale Fellini. Una volante ha notato due giovani, entrambi diciannovenni e di cittadinanza italiana, che si scambiavano furtivamente una dose di droga. Alla vista degli agenti, l’acquirente si è fermato, mentre il presunto spacciatore ha tentato la fuga, venendo però bloccato poco dopo.

Durante il controllo, entrambi sono stati trovati in possesso di hashish. Il presunto spacciatore aveva con sé anche un bilancino elettronico e quattro coltelli, uno dei quali nascosto negli slip. I due giovani sono stati condotti in Questura per gli accertamenti di rito. La successiva perquisizione domiciliare a carico del ragazzo sospettato di spaccio ha permesso di rinvenire una somma di denaro consistente, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga, elementi ritenuti compatibili con un’attività continuativa di spaccio. Il giovane è stato quindi trasferito alla Casa Circondariale di Rimini, in attesa dell’udienza di convalida.

Poche ore dopo, sempre nella notte tra sabato e domenica, una seconda pattuglia in transito su viale Regina Margherita ha notato un uomo di origine straniera che, alla vista della polizia, si è disfatto di un involucro di cellophane, risultato contenere hashish. Alla richiesta di fermarsi, l’uomo si è dato alla fuga, inseguito da un agente e da due addetti alla vigilanza privata. Il fuggitivo è stato infine bloccato in un vicolo cieco e accompagnato in Questura.

La perquisizione personale ha portato al sequestro della sostanza stupefacente e di una somma di denaro, ritenuta provento dell’attività di spaccio. L’uomo è stato arrestato per spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale. Anche lui è in attesa dell’udienza di convalida.