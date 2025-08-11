Colto da vertigini, malore sulla Pietra di Bismantova, soccorso 69enne riminese

L’uomo è stato assistito e trasportato d’urgenza in ospedale

Attimi di paura per un 69enne residente a Rimini, colto da un improvviso malore durante una gita sulla Pietra di Bismantova, nel Reggiano. L’uomo, che stava scendendo dal sentiero dopo aver raggiunto la sommità della celebre formazione rocciosa, ha accusato forti giramenti di testa e vertigini, fino ad accasciarsi a terra.

A prestargli i primi soccorsi è stato un tecnico della stazione del Monte Cusna del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia-Romagna (Saer), presente in zona. Poco dopo è arrivato anche un medico del Saer, di rientro da un altro intervento a Casalino, insieme a una squadra di operatori.

Il riminese è stato trasportato per circa cento metri, fino alla sommità della Pietra, dove era già stato fatto atterrare l’elisoccorso. Qui è stato imbarcato e portato a Castelnovo ne’ Monti, dove un’ambulanza lo attendeva per il trasferimento in ospedale.