Colto sul fatto mentre vende cocaina sul lungomare di Miramare

L’uomo, di origine albanese, sorpreso a cedere dosi di stupefacente a tre clienti

Nel corso della notte i Carabinieri di Rimini, hanno arrestato in flagranza un 43enne di origine albanese, per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'arresto al termine di una serie di controlli antidroga in collaborazione con la Stazione di Rimini Miramare.

L’uomo, temporaneamente alloggiato in un hotel di Miramare, è stato sorpreso sul lungomare mentre cedeva dosi di stupefacente a tre clienti. I militari, dopo aver assistito alla scena, sono intervenuti bloccando i quattro e recuperando tre dosi si sostanza risultata poi essere cocaina, che veniva posta sotto sequestro.

Gli acquirenti sono stati segnalati alla Prefettura quali assuntori di stupefacenti, mentre il pusher è stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza. Verrà processato per direttissima.