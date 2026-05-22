Colto sul fatto: scambio di crack davanti al Metromare, scatta l’arresto

Pusher in bici sorpreso durante la vendita

I Carabinieri della Compagnia di Rimini – Sezione Operativa del Nor – hanno arrestato in flagranza un 24enne albanese, disoccupato e domiciliato in una struttura ricettiva del capoluogo, già noto alle forze dell’ordine. Il giovane è gravemente indiziato di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio di ieri i militari lo hanno notato in bicicletta nei pressi del sottopasso ciclopedonale di via Monti. Le sue continue soste vicino alla fermata del Metromare hanno insospettito la pattuglia, che ha deciso di monitorarne i movimenti. Poco dopo il 24enne è stato visto prelevare un oggetto da un cespuglio e consegnarlo rapidamente a un passante. L’acquirente, un 65enne del posto, è stato immediatamente fermato e trovato in possesso di una dose di crack appena acquistata; per lui è scattata la segnalazione alla Prefettura come assuntore.

Ispezionando il nascondiglio tra gli arbusti, i Carabinieri hanno recuperato un contenitore occultato dal giovane, al cui interno erano custoditi altri 27 involucri di crack e 13 di cocaina, tutti già confezionati e pronti per la vendita al dettaglio. Le perquisizioni successive, effettuate sul posto e nel domicilio dell’arrestato, hanno permesso di rinvenire anche 260 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita.

Droga e denaro sono stati sequestrati. Su disposizione della Procura della Repubblica di Rimini, il 24enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Stazione Carabinieri di Rimini Principale, in attesa del rito direttissimo previsto per la mattinata odierna.