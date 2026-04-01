Come implementare l'AI in azienda, ecco le dritte di Data Masters

Con l'entrata in vigore dell'AI Act, l'alfabetizzazione tecnologica diventa un obbligo di legge. Data Masters guida le imprese tra compliance e scalabilità dei progetti

L'intelligenza artificiale è diventata negli ultimi anni un pilastro essenziale della governance aziendale. Dal 2 febbraio 2025, infatti, l'AI Literacy oltre che scelta lungimirante, è anche un requisito normativo per tutte le organizzazioni che operano nel mercato europeo. È stato l'AI Act (Regolamento UE 2024/1689) a imporre il cambio di passo. Ma come riuscire a rendere la sperimentazione isolata di tecnologie una strategia strutturata, che mette al centro la responsabilità e la competenza? La formazione AI per aziende di Data Masters è un ottimo punto di partenza per le realtà che vogliono trasformare i vincoli legislativi in un vantaggio competitivo concreto.

AI Act e Governance: gestire il rischio per sbloccare il valore

L'approccio europeo alla regolamentazione si basa sulla gerarchia del rischio. Alle aziende è richiesto di valutare l'impatto dei propri sistemi tecnologici sui diritti fondamentali delle persone, affiancando alla classica DPIA (Data Protection Impact Assessment) prevista dal GDPR, la nuova FRIA (Fundamental Rights Impact Assessment). Ecco quindi che le conformità alla normativa prevede una supervisione umana costante e l'aggiornamento del Modello Organizzativo 231. Questo è il solo modo integrare i rischi tecnologici nei processi decisionali e poter usare in maniera efficace l’AI in azienda. A supporto delle imprese, Data Masters interviene in questa fase critica di passaggio con il Data Masters Builder: la business unit dedicata allo sviluppo end-to-end di soluzioni AI in azienda, in modo scalabile e sostenibile. Lo scopo è quello di passare dal prototipo alla produzione in tempi rapidi, garantendo che ogni soluzione, che si tratti di AI Agents o di sistemi RAG (Retrieval-Augmented Generation), sia nativamente allineata ai requisiti di trasparenza e sicurezza. Il tutto superando le barriere dei dati legacy e l'opacità degli algoritmi ma, soprattutto, trasferendo le competenze tecniche ai team interni, affinché il sistema sia completamente gestibile in autonomia.

AI Literacy Index: misurare le competenze per ottimizzare l'investimento

La legge richiede che chiunque utilizzi o fornisca sistemi di AI possieda un livello di alfabetizzazione adeguato al proprio ruolo. Per assolvere l’obbligo, occorre mappare i gap di conoscenza in modo da poter dimostrare la compliance alle autorità di controllo. Il team di Data Masters ha sviluppato proprio con questo obiettivo l'AI Literacy Index, un sistema di assessment basato su intelligenza artificiale che valuta scientificamente la preparazione della forza lavoro. La misurazione permette di segmentare i dipendenti in base alle necessità reali e di tracciare il ritorno sull'investimento (ROI) della formazione. Attraverso l'Enterprise AI Academy, le imprese possono accedere a programmi premium che includono project work pratici, workshop dedicati e centinaia di risorse formative. L'apprendimento così si traduce immediatamente in operatività e non resta confinato alla teoria.

Dalla teoria alla produzione: l'ecosistema per la scalabilità

L'errore più comune nelle organizzazioni italiane è sottovalutare il cambiamento culturale necessario per accogliere l'innovazione. Spesso i progetti si arenano nella fase di Proof of Concept, cioè alla verifica pratica che serve a dimostrare la fattibilità dell’idea, sia a livello organizzativo che tecnologico. Il blocco è dovuto principalmente alla mancanza di infrastrutture e competenze per gestire il rilascio su larga scala. Sono tante, difatti, le aziende che pagano licenze e software avanzati senza riuscire a produrre risultati certi. Spesso questo accade perché si acquistano gli strumenti tecnologici senza prima aver pianificato come inserirli nel lavoro quotidiano. Senza una strategia, l'AI resta un elemento isolato che non dialoga con il resto dell'organizzazione. Pesa anche la mancanza di personale preparato. In molti casi, poi, le informazioni aziendali restano chiuse in database vecchi o non sono organizzate per far funzionare bene le nuove soluzioni. Insomma, sviluppare le competenze interne attraverso programmi formativi solidi permette di crescere in modo costante e di mantenere il know-how tra le proprie mura. Non è un caso che le aziende oggi cerchino figure esperte in Machine Learning, Deep Learning e MLOps, secondo quanto riportato dall'AI e Data Skill Report 2025 di Data Masters. Dati che mostrano chiaramente quanto gli algoritmi guidino ormai i processi operativi in ogni realtà, dalle startup alle grandi imprese.



