Come installare la nuova web app di Altarimini su smartphone

Diversi lettori ci hanno segnalato che la vecchia app di Altarimini non funziona più. Già da un anno, infatti, abbiamo dovuto dismettere il vecchio servizio, ormai obsoleto e non più adatto alle nuove tecnologie.

La redazione vi ricorda però che la nuova web app di Altarimini è già attiva ed è stata pensata per rendere la lettura delle notizie da smartphone più semplice e immediata.

La web app è una versione ottimizzata del sito, installabile direttamente sulla schermata principale di qualsiasi dispositivo Android o iOS, senza passare dagli store. In questo modo, potrete avere sempre a portata di mano le notizie e gli aggiornamenti di Altarimini.it, con una soluzione più leggera e veloce.

L’installazione è semplicissima: durante la navigazione sul nostro sito apparirà automaticamente l’invito all’installazione guidata. Basterà cliccare su “Aggiungi alla schermata principale” per completare l’operazione.

Se l’invito non dovesse comparire, vi invitiamo a consultare la nostra pratica guida all’installazione per dispositivi iOS e Android cliccando qui.