Come la logistica del farmaco sta guidando una rivoluzione silenziosa

La logistica del farmaco si trasforma: automazione, regole UE e controllo rigoroso di tempi e temperature per una filiera efficiente

Dietro ogni confezione di medicinale che arriva sul bancone di una farmacia o nel reparto di un ospedale c’è una catena invisibile, fatta di temperature sorvegliate, codici univoci e tempi che non ammettono imprecisioni. La logistica del farmaco è una delle filiere più complesse dell’intero sistema industriale e, negli ultimi anni, sta vivendo una trasformazione tanto profonda quanto poco raccontata: nuove regole europee, volumi in aumento e margini sempre più sottili stanno costringendo le aziende a ripensare il modo stesso in cui i medicinali vengono conservati e movimentati. In questo scenario, le tecnologie di automazione del magazzino — tra cui i magazzini automatici verticali per il settore farmaceutico — stanno passando da soluzione di nicchia a infrastruttura strategica. Il punto non è soltanto recuperare spazio: la vera posta in gioco è la capacità di garantire precisione, tracciabilità e sicurezza in un comparto in cui un singolo errore non genera solo inefficienza, ma può mettere a rischio la salute del paziente.

Una filiera che vale miliardi

I numeri aiutano a misurare la portata del fenomeno. La filiera chimico-farmaceutica italiana conta, secondo i dati di settore, circa 2.800 imprese e oltre 3.000 siti produttivi, per un fatturato che supera i 120 miliardi di euro e quasi 185.000 addetti. È un comparto che continua a espandersi: tra il 2019 e il 2024 i volumi gestiti dalla logistica del farmaco sono cresciuti di circa il 9%. A questa espansione, però, non corrisponde una redditività altrettanto generosa. Secondo l’Osservatorio Contract Logistics “Gino Marchet” del Politecnico di Milano, nel 2024 i margini della logistica farmaceutica si sono fermati intorno al 3,5%, contro il 5,3% della logistica generale. Tradotto: occorre gestire più merce, con standard più elevati, disponendo di un margine di manovra economico più stretto. È esattamente il tipo di pressione che spinge verso l’efficienza e l’automazione, non come scelta di immagine ma come necessità industriale. A pesare, peraltro, non sono solo i costi visibili. Gli operatori del settore parlano spesso di un “iceberg” di costi nascosti: ritardi, resi, danni, reclami e scarsa visibilità sui flussi generano oneri amministrativi, logistici e finanziari che raramente compaiono in modo esplicito a bilancio, ma che erodono la marginalità e, soprattutto, la qualità del servizio. Ridurre questi costi sommersi significa intervenire sull’organizzazione del magazzino e sulla qualità del dato, prima ancora che sui trasporti.

Le regole che ridisegnano il magazzino

A rendere il farmaco un caso a sé è soprattutto il quadro normativo. La distribuzione dei medicinali è governata dalle Good Distribution Practices (GDP), che impongono procedure scritte, ruoli definiti, controllo della catena del freddo e tracciabilità completa per lotto, scadenza e numero seriale. Per molti prodotti il rispetto della temperatura — tipicamente tra 2 e 8 gradi per i farmaci refrigerati — non è un dettaglio: anche una breve deviazione termica può comprometterne l’efficacia e obbligare alla distruzione dell’intero lotto. A questo si aggiunge la partita della serializzazione. La direttiva europea sui farmaci falsificati (FMD) e il Regolamento delegato (UE) 2016/161 hanno reso obbligatorio identificare ogni confezione con un codice univoco bidimensionale (DataMatrix) e un sigillo anti-manomissione. L’Italia, che per anni si è affidata al sistema dei bollini ottici, ha avviato la transizione con un periodo di stabilizzazione che va dal febbraio 2025 al febbraio 2027, durante il quale vecchio e nuovo sistema convivono. Per dare un’idea della scala, il sistema nazionale gestisce circa 2,45 miliardi di confezioni l’anno, ciascuna tracciata fino al singolo codice seriale, secondo le stime dell’AIFA. Tutto ciò ha una conseguenza diretta sul magazzino: ogni movimento deve essere registrato, verificabile e a prova di errore. Gestire scadenze, lotti e codici seriali con processi manuali diventa, a questi volumi, semplicemente insostenibile. La compliance, da adempimento burocratico, si trasforma in un problema operativo che riguarda da vicino il modo in cui la merce viene stoccata e prelevata. La tracciabilità, del resto, non si esaurisce in fabbrica. Lungo la catena esistono numerosi snodi — i cosiddetti transit point — in cui la merce sosta temporaneamente e che, se non presidiati, rischiano di diventare colli di bottiglia. La tendenza emersa negli incontri di settore è trasformarli in stazioni intermedie regolamentate, dotate di monitoraggio continuo, control tower centralizzate e identificazione a radiofrequenza dei colli. Ancora una volta, la parola chiave è visibilità: sapere in ogni momento dove si trova ciascun prodotto e in quali condizioni si trova.

Il freddo, un fronte sempre più caldo

Un capitolo a parte merita la catena del freddo. La crescita di vaccini, prodotti biologici e terapie a temperatura controllata ha reso il presidio termico uno degli ambiti più critici e in più rapida espansione della logistica sanitaria. Qui il magazzino non deve soltanto conservare: deve documentare. Dimostrare che un prodotto ha sostato e viaggiato sempre nel range previsto è ormai parte integrante del processo e richiede sensori, registrazioni continue e sistemi informativi capaci di integrare questi dati. L’automazione, in questo quadro, aiuta a mantenere condizioni stabili e a ridurre il numero di operazioni manuali in ambienti dove ogni apertura, ogni spostamento e ogni minuto hanno un peso.