Come raggiungere la Fiera di Rimini per il Sigep e dove parcheggiare: guida per i visitatori

Per raggiungere il quartiere fieristico sono potenziati treni, bus e navette

Domani (venerdì 16 gennaio) prende il via il Sigep. Rimini Fiera è facilmente raggiungibile in auto, in treno, in aereo e con i mezzi pubblici.

In particolare, per raggiungere il quartiere fieristico sono potenziati treni, bus e navette. Per raggiungere comodamente il quartiere fieristico dalla città o dalle zone limitrofe, sono disponibili diverse opzioni di trasporto, che insieme al piano di mobilità integrato, hanno la funzione di privilegiare velocità e sostenibilità. Ecco una guida pratica ai servizi disponibili per raggiungere il quartiere fieristico.



In BUS: con Navette Speciali e Bus di Linea

Per chi soggiorna nelle aree con la maggiore concentrazione di hotel, la soluzione più comoda è rappresentata dai bus speciali gratuiti che collegano la costa direttamente all'ingresso EST della fiera:

• Linea A (Rimini Marina Centro Sud ⇄ Fiera): Scarica gli orari

• Linea B (Rimini Marina Centro Nord ⇄ Fiera): Scarica gli orari

• Linea CE (Bellaria ⇄ Fiera): Scarica gli orari

• Linea D (Riccione ⇄ Fiera): Scarica gli orari

In alternativa, sono attivi i bus di linea a pagamento di Start Romagna:

• Linea 9 e Shuttle diretto: collegano la Stazione FS di Rimini all'ingresso Sud.

Linea 9: Stazione Ferroviaria di Rimini ⇄ Rimini Fiera >>Scarica gli orari

Shuttle Linea 9: Stazione Ferroviaria di Rimini ⇄ Rimini Fiera senza fermate intermedie >>Scarica gli orari

• Linee 5 e 10: per chi proviene rispettivamente da San Mauro Mare (zona nord) Scarica gli orari o da Miramare (zona sud di Rimini) Scarica gli orari

Metromare e Collegamenti Ferroviari

Il Metromare è il sistema più ecologico per chi si muove tra Rimini e Riccione: in soli 23 minuti attraversa 15 stazioni su un percorso dedicato fuori dal traffico con corse giornaliere, ogni 15 minuti circa.

Una volta arrivati alla stazione ferroviaria di Rimini, si può proseguire verso la fiera in pochi minuti utilizzando i bus dedicati o i numerosi treni speciali e regionali che fermano direttamente alla stazione interna Riminifiera.

Orari Metromare

Per i treni speciali e regionali, Intercity e Frecce che fermano direttamente alla stazione interna Riminifiera:

Treno Speciale (Santarcangelo/Cattolica): Scarica gli orari del treno dedicato

Treni Nazionali (Frecce/Intercity/Regionali): Consulta gli orari sul sito www.trenitalia.it



In Treno: con Trenitalia è disponibile uno sconto dal 20% al 75% sulla tariffa Base dei biglietti di Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca e dal 20% all’ 80% sulla tariffa Base dei biglietti di Intercity e Intercity Notte e Offerta 2x1 sull’ingresso alla fiera dietro presentazione del biglietto del treno.

La stazione ferroviaria all'interno del quartiere fieristico è sulla linea Milano-Bari, e permette di raggiungere la fermata RiminiFiera, a soli 50 metri dall'Ingresso SUD. La stazione è attiva unicamente nelle giornate di manifestazione.

Dalla stazione centrale di Rimini si può raggiungere il quartiere fieristico tramite:

Autobus Shuttle linea 9 DIRETTO (per RiminiFiera-Ingresso Sud) - Scarica gli orari

Autobus linea 9 (fermata via Emilia-Fiera) - Scarica gli orari

Sono possibili abbonamenti SmartPass per bus della Rete Start Romagna e bus + treno

Per info: www.startromagna.it/servizio-clienti/

Per prenotare il parcheggio:

https://click.email.iegexpo.it/?qs=da88809f64d370d0fdaced54aa97e775cfa45e7309130f05b1008751cf78122c39f5d2f7a573669aeced2ad29de09cdb976de55e27972ea2c68cbe807cbf5c95

In Auto:

L’uscita Rimini Nord dell'autostrada A14 è quella più comoda per raggiungere la Fiera (6 km).

Disponibilità di Parcheggi a pagamento presso entrata Ovest, Sud e Est e disponibilità di Navette gratuite di collegamento tra i tre ingressi della Fiera (Sud-Est-Ovest) e Navetta di collegamento con il nuovo parcheggio EST 5 situato in via Popilia.

Per il noleggio di un’auto sono previste tariffe agevolate con AVIS Autonoleggio. Per info: 0541 51256

Numero verde 199 100 133

Servizio Taxi (+39) 0541 50020 o servizio di noleggio con conducente fornito da Shuttle Italy Airport (+39) 0541 600100

Micromobilità Elettrica

Per muoversi in totale autonomia, si possono noleggiare biciclette o monopattini elettrici tramite le app Lime o Bit Mobility. Le bici possono essere comodamente lasciate nelle aree dedicate presso l’Ingresso Sud e i Parcheggi Ovest 1-2. Possibilità di sconti.