"Come ti muovi sbagli" al cinema Tiberio la commedia gentile di Gianni di Gregorio

Da giovedì 16 a mercoledì 22 ottobre

Al Cinema Tiberio di Rimini da giovedì 16 a mercoledì 22 ottobre (ore 21, sabato 18 ottobre solo ore 16.30, domenica 19 ottobre solo ore 18.30, lunedì e martedì no proiezioni, mercoledì 22 ottobre anche alle ore 17, biglietti interi € 7, ridotti € 6, ridotti Tiberio Club € 5) è in programma, in prima visione, nell’ambito della rassegna FICE Emilia-Romagna Riusciranno i nostri eroi 2025, il film Come ti muovi sbagli di e con Gianni Di Gregorio, affiancato da Greta Scarano e Iaia Forte. Il regista del fortunatissmo “Pranzo di Ferragosto” continua sulla strada della commedia gentile e garbata con la storia di un ex professore di liceo che trascorre gli anni della pensione nella sua grande casa vuota, spesso sonnecchiando sul divano, e scansando accuratamente ogni imprevisto. Dopo le dipartite della moglie, che non c’è più, e della figlia Sofia, che vive in Germania, ha scelto di vivere serenamente da solo, evitando anche le velate proposte della piacente amica Giovanna. Ma improvvisamente Sofia piomba a Roma dalla Germania con i due figli Olga e Tommaso perché il marito tedesco Helmut l’ha tradita. Figlia e nipoti si piazzano in casa del professore ponendo fine alla sua quiete, e lui si ritroverà coinvolto a tempo pieno nella gestione di Olga e Tommaso, dato che Sofia da un lato studia per assicurarsi un nuovo lavoro, dall’altro incontra una serie di uomini nella speranza che le facciano dimenticare il fedifrago Helmut.