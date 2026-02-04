Come uscire dalla crisi finanziaria: Confcommercio Rimini lancia un nuovo servizio di consulenza

Quando la crisi diventa un nuovo inizio: strumenti concreti per ripartire

“Ripartire si può: gli strumenti esistono e vanno conosciuti per trasformare le difficoltà in occasione di ripartenza”. È questo il messaggio emerso con forza dal convegno “Gestione della crisi finanziaria: dalla difficoltà alla ripartenza. Strumenti, consulenza e percorsi per ricominciare”, che si è svolto nell’Auditorium di Confcommercio provincia di Rimini e che ha segnato il lancio del nuovo servizio di consulenza finanziaria nato dalla collaborazione tra Confcommercio provinciale e i professionisti di Respiro Finanziario.

L’incontro ha registrato una partecipazione molto attenta, con tante domande e richieste di chiarimento da parte degli intervenuti. Un confronto vivo e concreto, arricchito da esempi pratici e casi reali, che ha permesso di illustrare le opportunità oggi disponibili per affrontare situazioni di crisi, indebitamento o ristrutturazione del debito e avviare percorsi di reale ripartenza.

Ad aprire i lavori è stato il direttore di Confcommercio provincia di Rimini, Andrea Castiglioni, che sottolinea: “Con il nuovo servizio di consulenza finanziaria vogliamo ribadire che la crisi si può superare: esistono strumenti, competenze e percorsi strutturati per affrontarla. Il nostro obiettivo è offrire un supporto concreto a imprese e professionisti, affinché nessuno si senta solo in un momento di difficoltà”.

Nel corso del convegno sono intervenute le avvocate Sara Saggese e Carolina Zanzini, professioniste di Respiro Finanziario, che hanno illustrato in modo chiaro e operativo le principali soluzioni disponibili: dagli accordi di saldo e stralcio alle rateizzazioni e rimodulazioni del debito, dalla gestione delle segnalazioni in Centrale Rischi e CRIF fino alle procedure di sovra-indebitamento e di crisi d’impresa.

“Le numerose domande del pubblico – spiegano – dimostrano quanto sia diffusa la necessità di informazione e orientamento su questo sentito tema. Il servizio attivato insieme a Confcommercio nasce proprio per accompagnare chi si trova in difficoltà all’interno di percorsi strutturati di risanamento, offrendo soluzioni concrete e un affiancamento continuo, dalla trattativa con i creditori fino all’eventuale fase giudiziale. Il nuovo servizio di consulenza finanziaria di Confcommercio provincia di Rimini è ora operativo e rappresenta un’opportunità concreta per il territorio: un punto di riferimento qualificato per affrontare la crisi in modo consapevole e trasformarla in un’occasione di ripartenza”.