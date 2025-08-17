Comitato Per la Valmarecchia, il direttivo si dimette: "Serve nuovo inizio"

Il punto di svolta è il prossimo avvio della produzione all'allevamento Fileni

Martedì 12 agosto 2025 si è svolta l'assemblea degli iscritti al comitato Per la Valmarecchia. Nell'incontro il direttivo uscente ha presentato lo stato le proprie dimissioni, convinto che la fase attuale, con il prossimo avvio della produzione di polli da parte di Fileni nei cinque capannoni alla Cavallara, comporti un nuovo inizio per il Comitato. Nell'attesa di una eventuale nuova ricostituzione del consiglio, per far fronte anche al cambiamento di condizione e proseguire proteste e mobilitazione, l’assemblea ha valutato di chiamare a discutere le continuità del Comitato i tre promotori, l'ex sindaco di Novafeltria Vincenzo Sebastiani, Piero Garattoni e Giorgia Molari.