Comitato Rimini Sud chiede parcheggi gratuiti per Natale

Il Comitato Rimini Sud sollecita il Comune a sospendere la sosta a pagamento per incentivare affluenza e acquisti festivi

Il Comitato Rimini Sud chiede al Comune di sospendere il pagamento dei parcheggi nelle strisce blu dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026. La proposta vuole favorire il commercio locale e facilitare gli spostamenti durante il periodo natalizio, rendendo più accessibile la città in settimane strategiche per acquisti ed eventi

La nota del Comitato Rimini Sud

Il Comitato Rimini Sud, rappresentativo dei quartieri di Bellariva, Marebello, Rivazzurra e Miramare, chiede all’Amministrazione Comunale la sospensione del pagamento dei parcheggi nelle aree a strisce blu su tutto il territorio comunale nel periodo compreso tra il 6 dicembre 2025 e il 6 gennaio 2026.

La proposta nasce con l’obiettivo di incentivare il commercio locale e favorire la mobilità di cittadini e visitatori in occasione degli acquisti natalizi e di fine anno.

Secondo il Comitato, rendere gratuiti i parcheggi nelle settimane che precedono le festività rappresenterebbe «un gesto concreto di sostegno alle attività economiche di tutto il territorio comunale», oltre a facilitare l’afflusso verso i negozi e le iniziative di quartiere.

«Il nostro intento — sottolinea il Comitato Rimini Sud — è promuovere un clima più accogliente e accessibile in un periodo strategico per il commercio, contribuendo al tempo stesso alla vitalità economica dei quartieri e dell’intera città.»

Il Comitato rimane in attesa di un riscontro da parte dell’Amministrazione e auspica un dialogo costruttivo per adottare misure utili alla comunità e alle imprese locali.