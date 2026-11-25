Mercato Ittico Comitato Sinistra del Porto: "Tutto al Caar, salviamo il prato di San Giuliano"

Contestato il progetto da 9,2 milioni per il nuovo centro servizi della pesca

Il Comitato Sinistra del Porto contesta il progetto di realizzare un nuovo centro servizi per la pesca a San Giuliano, con un investimento previsto di 9,2 milioni di euro, e propone di concentrare tutte le attività del mercato ittico, compresa la sala aste, al CAAR. «Dopo gli 11 milioni investiti al Centro agroalimentare, perché spenderne altri 9,2 per una nuova struttura?», chiede il Comitato, che invita il Comune a valutare le alternative prima di procedere. L’obiettivo è «evitare la duplicazione di strutture, funzioni e costi» e salvaguardare il prato di San Giuliano: «Il futuro di Rimini non può essere una gara a chi costruisce di più».

La nota stampa del Comitato

L’inaugurazione del nuovo Padiglione 4 del CAAR riapre una questione che l’Amministrazione comunale non può più eludere: ha davvero senso realizzare a San Giuliano un nuovo centro servizi per la pesca, comprensivo della sala aste, senza prima verificare la possibilità di concentrare tutte queste funzioni al Centro agroalimentare?



Durante la presentazione, il presidente del CAAR, Moreno Ricci, ha dichiarato che nel nuovo padiglione sarà commercializzato anche pesce fresco, come tra l'altro già avviene, e non soltanto prodotto congelato. Una prospettiva che rafforza la proposta avanzata dal Comitato: inserire la sala aste e tutte le attività del mercato ittico nell’ampliamento di circa 18.000 metri quadrati programmato dal CAAR sul terreno da 50.000 mq che ha acquistato.



La questione non è soltanto urbanistica. È anche economica, finanziaria e amministrativa.



Il CAAR ha appena completato un programma di investimenti da circa 11 milioni di euro, di cui 10 milioni finanziati attraverso il PNRR. Il nuovo centro servizi per la pesca previsto a San Giuliano Mare comporterebbe un ulteriore investimento di circa 9,2 milioni di euro.



Parliamo quindi di 20 milioni di euro destinati a due strutture che rischiano di svolgere funzioni in larga parte sovrapponibili, quando le attività potrebbero essere concentrate in un unico polo.



Prima di procedere, è doveroso chiedersi: è davvero questo il modo migliore di amministrare le risorse pubbliche?



In un momento in cui famiglie e imprese affrontano crescenti difficoltà e in cui il Comune deve reperire risorse per servizi, manutenzioni e investimenti, possiamo permetterci di non approfondire tutte le possibili alternative a una nuova costosa opera?



Non contestiamo la necessità di investire nella pesca e nelle infrastrutture commerciali. Contestiamo il metodo. Prima di costruire una nuova struttura, occorre verificare se un’infrastruttura già esistente, consolidata e interessata da importanti investimenti possa ospitare tutte le funzioni del mercato ittico riminese.



Un’unica sede al CAAR



Il CAAR non è un’ipotesi da inventare da zero. È una piattaforma commerciale e logistica consolidata, nella quale operano 130 imprese e transitano ogni giorno circa 650 operatori. Commercializza annualmente circa 900.000 quintali di prodotti e, secondo il rapporto Italmercati-Ismea 2025, movimenta merci per un valore stimato di circa 246 milioni di euro. La società dispone inoltre di un patrimonio netto superiore ai 10 milioni di euro e ha programmato un ulteriore ampliamento di circa 18.000 metri quadrati.



Non proponiamo, quindi, di mantenere due strutture, né di ristrutturare l’attuale sede del mercato ittico in via Leurini. La nostra proposta, avanzata da sempre, è diversa e molto più semplice: trasferire e riunire al CAAR tutte le attività del mercato ittico, compresa la sala aste, realizzando un unico polo moderno, funzionale e specializzato.



Il Comune di Rimini, attraverso Rimini Holding, detiene il 59,51% del capitale del CAAR. L’Amministrazione comunale può quindi esercitare un ruolo determinante nelle strategie di sviluppo del Centro e promuovere concretamente l’integrazione dell’intera filiera ittica al suo interno.



Un polo logistico vicino all’autostrada



Anche la collocazione dovrebbe far riflettere.



Il CAAR si trova a meno di un chilometro in linea d’aria dal casello autostradale, in un’area già destinata alla logistica e attrezzata per la movimentazione delle merci.



Per un ristoratore di Riccione o per un operatore proveniente da fuori città è più semplice e veloce raggiungere il CAAR che attraversare il centro urbano di Rimini per arrivare a San Giuliano.



San Giuliano Mare, al contrario, è un quartiere prevalentemente residenziale che soffre già oggi di rilevanti problemi di viabilità, non soltanto durante le manifestazioni fieristiche, ma anche nella normale quotidianità.



Aggiungere il traffico generato da mezzi commerciali, trasporto merci, operatori e clienti rischierebbe di aggravare ulteriormente una situazione già critica.



Perché portare un’attività commerciale e logistica in un quartiere residenziale quando esiste un polo attrezzato, facilmente accessibile e vicino all’autostrada?



Prima di costruire, valutare le alternative



La legge regionale Emilia-Romagna n. 24 del 2017 pone l’obiettivo del consumo di suolo a saldo zero entro il 2050. La stessa legge prevede che il consumo di suolo per opere pubbliche o di interesse pubblico sia ammesso soltanto quando non esistano ragionevoli alternative basate sul riuso delle aree già urbanizzate e sulla loro rigenerazione.



Chiediamo quindi che, prima di procedere consumando nuovo suolo con la trasformazione del prato di San Giuliano, venga svolta e resa pubblica una valutazione seria, tecnica ed economica sulla possibilità di riunire al CAAR tutte le funzioni del mercato ittico riminese.



Pochi giorni fa, proprio a Rimini, durante l’incontro “Forma Urbana”, organizzato dalla Camera di Commercio della Romagna insieme al Comune, l’architetto di fama mondiale e urbanista Carlo Ratti ha pronunciato una frase che meriterebbe di essere appesa negli uffici di chi progetta il futuro della città:



«Smettiamo di costruire, mettiamo a posto quello che già c’è».



Parole che condividiamo pienamente.



Questa vicenda offre al Comune l’occasione concreta per dimostrare che rigenerazione urbana, sostenibilità e riduzione del consumo di suolo non sono soltanto principi enunciati nei convegni, ma criteri effettivamente applicati alle scelte amministrative.



Perché il Comune non ha valutato l’unificazione al CAAR?



Negli ultimi anni l’Amministrazione comunale ha portato avanti o programmato diverse operazioni immobiliari: dall’ex colonia Enel all’area Forlani, dagli immobili da acquisire e demolire per realizzare parcheggi a Miramare fino ai 9 milioni di euro destinati alla Fondazione Carim per l’acquisto della sede universitaria di via Angherà.



Il Comune dimostra, dunque, di saper intervenire sul patrimonio immobiliare quando ritiene che un’operazione sia strategica per la città.



Perché, allora, prima di programmare una nuova costruzione a San Giuliano su un’area verde, non ha valutato seriamente la possibilità di concentrare l’intero mercato ittico al CAAR, valorizzando gli investimenti già effettuati e il previsto ampliamento del Centro agroalimentare?



Se questa soluzione è stata esaminata e scartata, l’Amministrazione renda pubbliche le valutazioni tecniche, economiche, logistiche e funzionali che hanno condotto a tale decisione.



Se, invece, non è stata approfondita, chiediamo che venga valutata prima di impegnare ulteriori risorse e trasformare irreversibilmente l’area di San Giuliano.



Il prato non è uno spazio vuoto



L'area verde di San Giuliano non è uno spazio inutilizzato in attesa di essere edificato. È una risorsa ambientale e urbana per il quartiere e per l’intera città.



Preservarlo significa riconoscere che il valore di un’area non si misura soltanto in ciò che vi si può costruire, ma anche in ciò che si sceglie consapevolmente di non costruire.



La proposta del Comitato è chiara:



- Trasferire al mercato ittico del CAAR tutte le funzioni attualmente svolte dal mercato ittico a San Giuliano;

- Inserire la sala aste nel progetto di ampliamento del Centro agroalimentare;

- Concentrare l’intera filiera ittica in un unico polo commerciale e logistico;

- Valorizzare gli investimenti pubblici già effettuati al CAAR;

- Evitare la duplicazione di strutture, funzioni e costi;

- Non aggravare la viabilità del quartiere di San Giuliano;

- Preservare il prato da una nuova edificazione.



Non chiediamo di rinunciare a un mercato ittico moderno. Chiediamo di realizzarlo attraverso la soluzione più razionale, accessibile e sostenibile: un solo mercato ittico, in un’unica sede già vocata alla logistica e facilmente raggiungibile, il CAAR.



Un appello alle forze politiche



Su una scelta che coinvolge quasi 20 milioni di euro di investimenti pubblici e incide sul futuro urbanistico di una parte importante della città, anche i partiti e le forze politiche riminesi devono esprimersi con chiarezza.



Tra pochi mesi i cittadini saranno chiamati al voto e hanno il diritto di conoscere le diverse posizioni.



Chi ritiene necessario costruire il nuovo centro a San Giuliano? Chi sostiene l’unificazione di tutte le attività al CAAR? Chi è favorevole alla tutela dell’area verde e alla verifica delle alternative basate sull’utilizzo delle strutture e degli spazi già disponibili?



Il confronto deve avvenire adesso, prima che le decisioni diventino irreversibili.



Quasi 20 milioni di euro di investimenti pubblici impongono una domanda semplice: siamo certi che non sia possibile ottenere lo stesso risultato spendendo meglio, consumando meno suolo e creando meno problemi ai cittadini?



Il futuro di Rimini non può essere una gara a chi costruisce di più. Deve essere la capacità di fare meglio con ciò che la città possiede già.