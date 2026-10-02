Commercialisti, a Rimini un convegno sul concordato preventivo biennale

Lunedì 5 ottobre esperti del Sole 24 Ore illustreranno novità del decreto Omnibus, comunicazioni del Fisco e strategie operative

Lunedì 5 ottobre l’Ordine dei Commercialisti di Rimini organizza un convegno dedicato al concordato preventivo biennale e ai rapporti con l’Agenzia delle Entrate.

Dalle 14.30 al Centro Congressi SGR i due relatori, Giorgio Gavelli dottore commercialista e Laura Ambrosi avvocata, entrambi esperti del Sole 24 Ore, condivideranno coi colleghi le novità introdotte dal decreto Omnibus sul CPB. Parleranno anche delle “Comunicazioni” con cui il Fisco segnala al contribuente presunte anomalie, omissioni o incongruenze tra i dati dichiarati e quelli presenti nelle banche dati, con aggiornamento su novità e strategie operative.

Il concordato preventivo biennale 2026-2027 consente, entro il 31 ottobre 2026, di concordare preventivamente con l'Agenzia delle entrate il proprio reddito imponibile per i due anni d'imposta successivi, opzione aperta a professionisti e imprese, nonché le novità introdotte dal decreto “Omnibus”, tra le quali anche la possibilità del ravvedimento speciale per il periodo 2020 – 2023. È quindi il momento giusto per fermarsi e fare il punto, con esperti della materia, su regole e opportunità di questi strumenti.

La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria su www.fpcu.it, ed è valida ai fini della Formazione Professionale Continua.