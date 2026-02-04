Commercio e centri urbani, dalla Regione 14 milioni per il rilancio: opportunità anche per Rimini

Pronti i progetti per intercettare i fondi dell'Emilia-Romagna

La Regione Emilia-Romagna investe sul futuro dei centri cittadini e del commercio di prossimità, stanziando 14 milioni di euro per il biennio 2026-2027 destinati allo sviluppo degli hub urbani e di prossimità. Un’occasione importante anche per Rimini, che potrà intercettare risorse per rafforzare la vitalità del centro storico e delle aree commerciali di quartiere.

Il bando, approvato dalla Giunta regionale il 2 febbraio, è rivolto ai Comuni che hanno già ottenuto il riconoscimento regionale degli hub e finanzia progetti integrati di riqualificazione urbana, promozione territoriale e sostegno alle imprese locali, con particolare attenzione a giovani e donne.

Tra gli interventi finanziabili figurano arredi urbani, illuminazione, accessibilità, mobilità sostenibile, ma anche eventi, marketing territoriale, servizi digitali e incentivi alle attività commerciali per aperture, ristrutturazioni e innovazione. Per ogni progetto sono previsti contributi regionali fino a 400mila euro per gli investimenti e 160mila euro per promozione e gestione.

“Il commercio di vicinato è essenziale per la coesione sociale e la qualità della vita delle nostre città”, sottolinea l’assessora regionale al Turismo e Commercio Roberta Frisoni, evidenziando come gli hub rappresentino uno strumento strategico per integrare sviluppo economico, inclusione e rigenerazione urbana.

Le risorse saranno assegnate tramite graduatoria, valutando qualità progettuale, impatto sul territorio e capacità di coinvolgere le imprese. I Comuni dovranno garantire un cofinanziamento minimo del 30%, mentre le imprese potranno ricevere contributi fino al 60% delle spese, per un massimo di 30mila euro.

Le domande dovranno essere presentate entro il 15 aprile 2026. Un webinar informativo è in programma giovedì 12 febbraio, per supportare i Comuni nella partecipazione al bando. Qui il link. Per Rimini, si tratta di una leva concreta per rafforzare attrattività, commercio e vivibilità urbana.