Commercio e rigenerazione: Misano scommette su tre poli, primi effetti dal 2027

L'assessore Valentini: «Necessaria l'adesione formale delle imprese». Nel mirino contributi fino al 60% per arredi e mobilità, ma le prime ricadute arriveranno nel 2027

Misano sceglie tre hub urbani — Levante, Ponente e Brasile — per tentare l’accesso ai fondi regionali sul commercio. L’assessore alle Attività economiche Filippo Valentini spiega che il percorso parte dal riconoscimento ufficiale e dall’adesione dei commercianti: senza partnership formalizzate non sarà possibile ottenere contributi.

La Regione Emilia-Romagna ha stanziato 14 milioni per 63 hub; in provincia progetti già attivi a Rimini, Riccione e Cattolica, mentre studi finanziati coinvolgono anche Santarcangelo di Romagna, Verucchio e Misano Adriatico. Previsti interventi su arredi urbani, mobilità, spazi pubblici e iniziative commerciali, con possibili contributi alle imprese fino al 60%. Prime ricadute concrete attese non prima del 2027.