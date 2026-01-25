Como show, crollo Viola e oggi Juventus Napoli: giornata intensa in serie A

Sei gol del Como al Torino e quinto posto provvisorio. Fiorentina battuta in casa dal Cagliari. Lecce-Lazio senza reti, stasera il big match di Torino

Il campionato di Serie A regala risultati clamorosi e ribaltoni in classifica. Il colpo grosso di giornata è firmato dal Como, che travolge il Torino con un impressionante 6-0, conquistando tre punti pesantissimi e salendo temporaneamente al quinto posto in classifica. Una prestazione dominante, che certifica il grande momento della squadra lariana e le sue ambizioni.

Grazie a questo successo, il Como supera momentaneamente la Juventus, impegnata oggi all’Allianz Stadium nel delicato confronto contro il Napoli, match che potrebbe ridisegnare la parte alta della classifica.

Serata amara invece per la Fiorentina, che cade in casa nella sfida salvezza contro il Cagliari. I sardi si impongono 2-1 al Franchi, conquistando tre punti fondamentali che consentono loro di allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre per i viola arriva un inatteso passo falso davanti al proprio pubblico.

Finisce senza gol, infine, la sfida tra Lecce e Lazio: uno 0-0 equilibrato, con poche emozioni e occasioni limitate, che lascia invariata la situazione delle due squadre in classifica.