Compleanno di Riccione 2026, il programma dal 15 al 18 ottobre: CiocoPaese, concerti e mostre

Quattro giorni di eventi per i 104 anni di Riccione Comune autonomo

Riccione si appresta a vivere un fine settimana ricco di appuntamenti culturali, spettacoli e momenti di festa in occasione delle celebrazioni per il 104° Compleanno di Riccione Comune autonomo. Tra gli eventi in programma spicca “CiocoPaese”, la tradizionale manifestazione dedicata al cioccolato artigianale che animerà le vie e le piazze del borgo storico, le mostre d’arte a Villa Franceschi, i concerti dei giovani cantautori locali e le serate di musica e ballo con le band del territorio, oltre agli incontri dedicati alla memoria locale e al dialetto. A completare il programma, l’anteprima del TTV Festival: “Come un cane senza padrone”, scritto e diretto da Enrico Casagrande e Daniela Nicolò e ispirato al romanzo di Pier Paolo Pasolini “Petrolio”, interpretato da Emanuela Villagrossi.

Giovedì 15 ottobre: i racconti di viaggio in biblioteca

Prende il via questa sera, giovedì 15 ottobre alle ore 21:00, presso la sala conferenze della Biblioteca comunale (viale Lazio, 10), la rassegna “L’Angolo dell’avventura Rimini-Riccione” il ciclo di incontri che esplorerà il pianeta attraverso la voce, le immagini e le esperienze dirette di chi ha vissuto viaggi straordinari a contatto con culture e luoghi affascinanti. Il primo appuntamento ufficiale della stagione, intitolato “Yemen e Socotra” — un evento firmato Avventure nel Mondo — vedrà protagonisti i video e i racconti di Gian Maria Mazza, che condurrà il pubblico in un viaggio alla scoperta di un paese dal patrimonio artistico e culturale unico e irripetibile. L’ingresso è libero con possibilità di prenotazione. Per informazioni: Biblioteca comunale di Riccione, tel. 0541 600504, e-mail: [email protected]

Venerdì 16 ottobre: “CiocoPaese” dà il via al Compleanno di Riccione e al Cocoricò va in scena l’anteprima TTV

Ad aprire ufficialmente i festeggiamenti per il 104° Compleanno di Riccione Comune autonomo è l’ormai tradizionale e attesissimo appuntamento con “CiocoPaese”. Da venerdì 16 a domenica 18 ottobre, la grande festa del cioccolato artigianale trasformerà il cuore del centro storico - corso Fratelli Cervi, viale Diaz, piazza Matteotti e piazza Unità - in un percorso di pura dolcezza e intrattenimento diffuso, con i ciocostand di maestri e artigiani provenienti da tutta Italia, tra interpretazioni classiche e originali. A fare da cornice alla manifestazione ci saranno i mercatini di artigianato e gli stand gastronomici, affiancati da un’area giochi con giostre e laboratori creativi pensati per bambini e famiglie. L’intenso weekend prenderà il via nel pomeriggio di venerdì 16 ottobre, quando alle ore 18:00 si terrà l’inaugurazione ufficiale di “CiocoPaese” con la contestuale apertura di tutti gli stand. Dalle ore 19:00 la serata sarà animata dalla musica e dai balli country curati dal gruppo Wild Angels.





Venerdì 16 ottobre, alle ore 21:00 al Cocoricò, va in scena una versione speciale di “Come un cane senza padrone”, storico spettacolo scritto e diretto da Enrico Casagrande e Daniela Nicolò e ispirato al romanzo di Pier Paolo Pasolini “Petrolio”. La serata è l’anteprima del TTV Festival, manifestazione biennale che esplora le frontiere del teatro contemporaneo, in programma dal 12 al 15 novembre allo Spazio Tondelli. In sintonia con l’interesse del festival per il dialogo fra il teatro e le altre arti, i Motus partono dal testo di Pasolini e creano un “film di letteratura” raccontato a viva voce da Emanuela Villagrossi. Sullo sfondo una notte buia, un crescendo di tensione e una periferia “cosmicamente lontana”, simile a quelle esplorate da Pasolini nei suoi vagabondaggi notturni “come un cane senza padrone” lungo l’Appia o la Tuscolana. I biglietti (ingresso 20 Euro consumazione compresa) sono disponibili su Vivaticket.it, nei relativi punti vendita e presso la biglietteria di Riccione Teatro a Villa Lodi Fè (viale delle Magnolie, sede di Riccione Teatro, solo il giovedì, dalle 14:00 alle 18:00).

Sabato 17 ottobre: musica dal vivo e balli, sfilate in costume e danza sportiva

Il programma delle celebrazioni del Compleanno di Riccione proseguirà nella giornata di sabato 17 ottobre: dalle ore 16:00, in piazza Unità, prenderà il via la terza edizione della rassegna “Sogna Riccione Sogna”, che porterà sul palco i cantautori emergenti del territorio: Davitralenuvole, la formazione Le Storie Di Lisa, Pietro Motta e la cantante riccionese Michelle, affermatasi all’attenzione del grande pubblico grazie alla partecipazione a X Factor. In contemporanea, dalle ore 16:00 alle 17:30, il centro storico si animerà con l’affascinante sfilata in costume di Lady Camelot. Al termine delle esibizioni pomeridiane, gli studenti dell’Istituto Alberghiero “S. Savioli” distribuiranno alla cittadinanza lo speciale dessert monoporzione da loro realizzato e ideato per l’anniversario. La serata proseguirà poi alle ore 20:00 con l’energia rock della band Different Soul, per lasciare spazio alle ore 21:00 al concerto dei Joe Dibrutto con la loro travolgente selezione di brani disco music anni Settanta.

Durante il fine settimana del 17 e 18 ottobre, il Playhall ospiterà inoltre le gare della “Coppa Italia Pole & Aerial Dance 2026”.

Domenica 18 ottobre: inaugurazioni delle mostre a Villa Franceschi, maxi torta di compleanno e concerti, festa del dialetto, laboratori di archeologia e visita guidata

La mattina di domenica 18 ottobre si aprirà alle ore 9:00 in piazzale Roma con il ritrovo di “Ruote nella storia”, il raduno promossa dall’Automobile Club Rimini e Aci Storico che vedrà oltre 40 vetture e moto d’epoca sfilare verso il borgo di Sassocorvaro.

A Villa Franceschi, a partire dalle ore 11:30, si terrà l’inaugurazione di due progetti espositivi: la mostra “Vissi d’arte. Da un sogno, una storia”, nata per celebrare il cinquantenario del Centro Arti Figurative attraverso le opere dei suoi fondatori, e alle ore 12:00 la mostra fotografica e multimediale “Liquida Riccione”, curata dagli studenti del Liceo artistico Volta-Fellini e incentrata sui cambiamenti paesaggistici autunnali della città. A seguire è previsto un aperitivo curato dagli allievi dell’Istituto alberghiero Savioli.

Alle ore 15:30, piazza Unità tornerà a riempirsi di note con la seconda tappa di “Sogna Riccione Sogna”, condotta da Simona Mulazzani e dedicata agli allievi delle scuole di musica locali: Musicantiere, Giocamusica e Istituto musicale Gaspare Tirincanti. Alle ore 18:00, piazza Unità ospiterà il tradizionale taglio della maxi torta di compleanno, realizzata dal Maestro pasticcere e cioccolatiere Paolo Staccoli e offerta in degustazione gratuita a tutti i presenti per celebrare insieme alla comunità.

Sempre nel pomeriggio di domenica, dalle ore 16:00, lo storico parco della Resistenza ed la sede di Famija Arciunesa ospiteranno la “Festa della Casa della Micia”, iniziativa nata dall’esperienza del gruppo della “Maratona del dialetto” e dedicata alla memoria cittadina, alle tradizioni e alla valorizzazione del dialetto come patrimonio culturale immateriale della comunità.

Protagonisti dell’incontro saranno Alida Bernabè, Stefania Fagioli, Glauco Selva, Pier Paolo Gabrielli, Mario Tonini e Mauro Vannucci, con testi e componimenti inediti che dialogheranno con le opere di autori particolarmente cari all’associazione, come Edmo Vandi, Giuseppe Lo Magro e Aldo Bagli, detto “Nasin”. Dalle ore 18:00 la festa si sposterà all’aperto con un momento conviviale a base di castagne e vin brûlé.

Per le famiglie e i bambini, dalle ore 16:00, è in programma l’appuntamento con le “Domeniche al museo per famiglie” al Centro della Pesa (viale Lazio, 10) dal titolo “Modello, incido ed excido. Forme ceramiche dell’Età del Bronzo”: un laboratorio dedicato alla produzione e decorazione della ceramica attraverso la sperimentazione di tecniche e forme dell’Età del Bronzo, a cura degli archeologi Lorenzo Bonazzi e Andrea Tirincanti. Alle ore 16:30 visita guidata alla mostra fotografica “Riccione. Dall’album dei ricordi” allestita nella biblioteca con immagini storiche dei principali monumenti ed edifici realizzate tra il 1920 e il 1960.

Mostre e attività continuative

Villa Franceschi: la villa ospita la mostra celebrativa “Vissi d’arte. Da un sogno, una storia” legata al cinquantenario del Centro Arti Figurative. La mostra sarà aperta dal lunedì al giovedì dalle 9:00 alle 13:00 e il venerdì, sabato e domenica dalle 10:00 alle 13:00 e dalla 16:00 alle 19:00.

Biblioteca comunale e Centro della Pesa: negli spazi della biblioteca in viale Lazio 10 è allestita la mostra fotografica “Riccione. Dall’album dei ricordi” con scatti storici dedicati all’architettura e ai monumenti della città realizzati tra il 1920 e il 1960. La mostra è visitabile negli orari di apertura della biblioteca: dal martedì al sabato dalle 9:00 alle 18:50, il lunedì dalle 14:00 alle 18:50 (domenica chiuso).



