Comuni montani, sindaci in mobilitazione a Roma: “Chiarezza e reintegro per i territori esclusi”

Oltre 100 amministratori in piazza e incontri con i gruppi parlamentari: richiesta la sospensione del DPCM e apertura al dialogo sulla riforma

“La mobilitazione nazionale a Roma dei Sindaci e degli Amministratori dei Comuni esclusi dalla riforma sui Comuni Montani è stata positiva”, si legge nella nota diffusa dagli amministratori presenti all’iniziativa.

“In piazza erano oltre 100 i Sindaci provenienti da tutta Italia, accompagnati da numerosi amministratori locali, a testimonianza di una forte partecipazione istituzionale”, prosegue il testo. Tra i presenti anche il sindaco di Poggio Torriana Ronny Raggini e l’assessore di Verucchio Christian Maffei, a sostegno delle comunità montane penalizzate dalla nuova classificazione. “Abbiamo riscontrato apertura e disponibilità al dialogo da parte di rappresentanti di diversi schieramenti politici”, viene sottolineato. Una delegazione di sindaci ha incontrato a Montecitorio esponenti di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Partito Democratico e Movimento 5 Stelle.

“Si è registrata attenzione e ascolto da parte di tutti i gruppi parlamentari coinvolti”, evidenziano gli amministratori. I Sindaci hanno chiesto la sospensione degli effetti del DPCM del 18 febbraio 2026 e il reintegro dei Comuni esclusi nella classificazione. “Continueremo a vigilare per tutelare i territori e le nostre comunità”, concludono gli amministratori.