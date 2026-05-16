Comunità del Mare, prima uscita in barca: parte l’estate educativa per 75 adolescenti riminesi

Rimini Blue Lab: il mare diventa spazio di inclusione, formazione e crescita

La Comunità del Mare ha inaugurato la stagione con la prima uscita in barca degli adolescenti riminesi coinvolti nel progetto del Comune di Rimini. Una giornata di navigazione che ha mostrato subito la forza educativa del mare: i ragazzi, anche quelli con fragilità, hanno affrontato l’esperienza con sicurezza, curiosità e spirito di squadra, guidati dagli skipper e dalle educatrici della cooperativa Il Millepiedi.

Un percorso nato dalla collaborazione tra Comune, Università di Bologna, Cento Fiori e una rete di armatori e associazioni nautiche che mettono a disposizione imbarcazioni e competenze. Conclusa anche la formazione dedicata agli accompagnatori dei 75 studenti: seminari su educazione nature based, adolescenza e vela, comunità educanti e turismo nautico.

“Un’estate diversa, fatta di vento, solidarietà e scoperta”, commenta l’Amministrazione, che punta a coinvolgere sempre più giovani e realtà del territorio.