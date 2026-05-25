Comunità energetiche e transizione verde: a Rimini un incontro sul futuro dell’energia condivisa

Lunedì 26 maggio a L’Agorà l’evento “La pace è un’energia rinnovabile” promosso da Futuro Verde

Le Comunità Energetiche Rinnovabili stanno diventando uno dei temi più concreti della transizione energetica anche a livello locale. Non si tratta più soltanto di un progetto legato all’ambiente, ma di uno strumento capace di coinvolgere cittadini, imprese e amministrazioni nella produzione e condivisione dell’energia, con benefici economici, sociali e territoriali.

Proprio questo sarà il tema centrale di “La pace è un’energia rinnovabile”, l’incontro pubblico promosso da Futuro Verde in programma lunedì 26 maggio alle ore 18 presso L’Agorà, in via delle Piante 20 a Rimini.

L’appuntamento nasce con l’obiettivo di aprire un confronto sul futuro energetico del territorio riminese e sulle opportunità che le Comunità Energetiche Rinnovabili possono rappresentare per famiglie, attività economiche ed enti locali.

In un momento in cui il costo dell’energia, l’indipendenza energetica e la sostenibilità sono temi sempre più centrali, le CER stanno emergendo come uno dei modelli più innovativi per produrre energia da fonti rinnovabili e condividerla tra soggetti appartenenti allo stesso territorio. Un sistema che punta non soltanto alla riduzione delle emissioni, ma anche alla costruzione di modelli locali più efficienti, partecipati e resilienti.

Secondo l’ultimo rapporto dell’Agenzia Internazionale dell’Energia, gli investimenti mondiali nelle tecnologie pulite continuano a crescere e stanno ridefinendo il modo in cui energia e sviluppo economico si intrecciano. Una trasformazione globale che oggi riguarda sempre più direttamente anche realtà locali come Rimini.

Nel corso dell’incontro sarà approfondito il tema delle Comunità Energetiche come occasione concreta per generare valore condiviso sul territorio, favorendo collaborazione tra cittadini, imprese e amministrazioni.

Tra gli ospiti sarà presente Paolo Pizzolante, fondatore di PlanGreen, che porterà esperienze e prospettive legate allo sviluppo delle Comunità Energetiche e alle opportunità che queste realtà possono creare per il territorio riminese.

Interverranno inoltre:

• Marcello Pellicelli – Tecnico commerciale fotovoltaico C&I

• Antonio Lazzari – Manager della sostenibilità ambientale e sociale e divulgatore

• Paolo Pizzolante – Fondatore PlanGreen

L’incontro è aperto al pubblico.