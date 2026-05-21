Con il DunaFest a Misano torna protagonista la musica della scena indipendente italiana

L'evento in programma il 5 e 6 giugno al Parco del Sole

Due serate a ingresso gratuito tra concerti, street food, mercatini e attività all’aperto. Torna per il suo quinto anno DunaFest, il festival musicale e culturale organizzato dall'associazione Fuori Orario in collaborazione con Messicano Indipendente, che il 5 e 6 giugno porterà a Misano Adriatico una selezione della scena indipendente italiana.

Per due giorni il Parco del Sole si trasformerà in uno spazio di incontro e condivisione, tra musica dal vivo, arti visive e socialità. La line-up attraversa sonorità indie, pop ed elettroniche, mantenendo uno sguardo attento sia agli artisti emergenti sia a progetti già consolidati nel panorama nazionale.

DunaFest, spiegano gli organizzatori, "si conferma un progetto capace di valorizzare nuove proposte musicali e creare connessioni tra pubblico, artisti e territorio, rafforzando negli anni una rete culturale attiva tra Emilia-Romagna e Riviera Romagnola".

La quinta edizione si sviluppa in due giornate: Venerdì 5 giugno saliranno sul palco Edgar Allan Pop, Cigarilla Disonasty, Alfonso Cheng e Simone Panetti; Sabato 6 giugno sarà la volta di Pinakotek, Lumiero, Cous Cous a Colazione e Dumbo Gets Mad

Oltre ai concerti, l’area del festival ospiterà food truck con proposte di street food, un mercatino dedicato all’autoproduzione e spazi pensati per il gioco e la socialità.

L’evento a ingresso gratuito è realizzato con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Misano Adriatico, in rete con Arci, Itinere e con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, insieme a partner locali e al contributo fondamentale dei volontari.