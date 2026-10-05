Concerti, cinema, festival e feste: cosa fare a Rimini dal 5 al 13 ottobre

Dalla Sagra Musicale Malatestiana al Premio Gianluca Vialli, dal Festival delle Giovani Generazioni alla Festa del Borgo Sant’Andrea: il calendario degli appuntamenti dal 5 al 13 ottobre

Dalla grande musica della Sagra Musicale Malatestiana agli appuntamenti dedicati al cinema, dal Premio Gianluca Vialli al Festival delle Giovani Generazioni, fino alla Festa del Borgo Sant'Andrea e alla Fiera dei Sapori e Profumi d'Autunno, la settimana che prende il via propone numerose opportunità per scoprire la città e partecipare alla sua vita culturale e sociale.

La musica occupa un posto centrale con la Sagra Musicale Malatestiana, che propone una serie di appuntamenti di alto profilo. Il 5 ottobre la Sala Ressi del Teatro Galli ospita l'Accademia Musicale Cristiniana con un concerto dedicato ai repertori operistici della soprano riminese Angelica Quadrelli e alla musica della Roma seicentesca. Il 7 ottobre arriva invece The Tempest Songbook, una produzione che mette in dialogo Shakespeare, Purcell e Kaija Saariaho in un originale concerto scenico. Il 10 ottobre la sezione Percuotere la Mente presenta Wayne Horvitz Electric Circus con un travolgente omaggio elettrico all'universo musicale di Miles Davis, mentre l'11 ottobre il Teatro Galli accoglie la prestigiosa Orchestra Filarmonica della Scala diretta da Riccardo Chailly per un programma dedicato a Rachmaninov e Čajkovskij. Il ciclo Parole per la Musica prosegue inoltre il 15 ottobre con un incontro curato da Carla Moreni dedicato all’opera ‘Le convenienze e inconvenienze teatrali’.

Entra nel clou il Premio Gianluca Vialli, l’iniziativa nata per celebrare la memoria del campione e trasmettere alle nuove generazioni i valori di rispetto, impegno, coraggio e fair play che hanno caratterizzato la sua vita sportiva e umana. La prima edizione si conclude con il Gran Gala e la cerimonia di consegna dei riconoscimenti, che si terrà martedì 6 ottobre alle ore 18.30 al Cinema Fulgor con la partecipazione di grandi nomi del calcio italiano. Tra i premiati figurano Roberto Mancini (Premio Legend), Pio Esposito (Premio Goleador), Fabrizio Ravanelli (Premio Amico del Cuore), Adin Licina (Premio Giovane Talento Serie B), Gioacchino Barranco (Premio Giovane Talento Serie C) e Alessandro Antinelli (Premio Giornalismo Sportivo), oltre a un riconoscimento speciale dedicato al miglior allenatore.

Ampia l’offerta cinematografica, con la Cineteca Comunale, che ha ripreso la sua attività annuale di prime visioni, propone nuove proiezioni e appuntamenti speciali, tra cui il film Un po' di luce di Ali Asgari e Santiago – Un cammino per ricominciare di Yann Samuell.

Al Cinema Fulgor si susseguono le rassegne dedicate ai grandi classici restaurati con i Lunedì del cinefilo, gli appuntamenti domenicali di Colazione e film e il ritorno di Aperitivo Corto, che unisce la visione di cortometraggi a momenti conviviali.

Sempre sul fronte cinematografico il Fellini Museum propone ogni martedì al Cinemino una selezione di capolavori del Maestro.

Il Premio Burdlaz di Amarcort Film Festival porta in Cineteca una serie di proiezioni dedicate ai registi under 40 al loro primo lungometraggio, accompagnate dal dialogo con i protagonisti delle opere in concorso, mentre l’Ex Cinema Astoria offre una settimana di appuntamenti tra laboratori, musica e partecipazione, con attività dedicate alla creatività e alla socialità tra cui il corso di Balfolk, aperto a tutti quelli che vogliono scoprire il mondo dei balli popolari. Il programma musicale propone percorsi che attraversano generi e linguaggi diversi, dal concerto-spettacolo “Da Vivaldi a David Bowie. Elogio della follia” all’incontro musicale “Ciao Lucio, Parte II”, offrendo occasioni di coinvolgimento e condivisione negli spazi dell’ex sala cinematografica.

Numerose le iniziative dedicate alla letteratura e alla divulgazione. La Biblioteca Gambalunga prosegue la rassegna Libri da queste parti, che valorizza autori e autrici legati alla Romagna attraverso presentazioni e incontri pubblici. Martedì 6 ottobre Alberto Cassani presenta ‘Adrenalina‘ in dialogo con Vera Bessone e Paolo Zanfini. A seguire due incontri dedicati all’architettura: il 9 ottobre la presentazione del libro ‘Rimini’ di Simona Talenti, in dialogo con Gian Luca Farinelli e Valentina Orioli; il 13 ottobre Annio Maria Matteini presenta ‘Progetti in cinquant’anni. Una vita d’architetto’, conversando con Giuseppe Chicchi.

Dal’8 al 10 ottobre Rimini ospita il Festival delle Giovani Generazioni, tre giorni dedicati alla Generazione Z con incontri, laboratori, workshop e attività creative in Piazza Malatesta.

Cuore dell’evento è il Villaggio dei Giovani, con spazi dedicati a gioco, creatività, informazione, partecipazione e confronto, insieme a opportunità di orientamento, formazione e lavoro.

Il festival si conclude con la presentazione alle istituzioni delle proposte elaborate dai giovani e con incontri serali dedicati a creator, artisti e protagonisti della musica.

Mercoledì 7 e giovedì 8 ottobre il centro storico di Rimini ospita tre appuntamenti dedicati ai più piccoli e alle loro famiglie. Si parte con Di storia in storia alla Biblioteca Gambalunga, un incontro di letture ad alta voce per bambini dai 18 ai 36 mesi, seguito da Scoperte d'autunno al Centro per le Famiglie, un percorso sensoriale per bebè (11-22 mesi) alla scoperta dei colori, dei profumi e dei sapori della stagione (7 ottobre). Giovedì 8 ottobre il programma continua con Bubusettete, un'attività rivolta ai genitori in attesa e ai bambini fino a 10 mesi, tra stimolazioni visive, giochi sonori e percorsi tattili pensati per favorire l'esplorazione e la relazione fin dai primi mesi di vita.

Il calendario include anche appuntamenti dedicati alla formazione e alla crescita personale con il Settembre Pedagogico Riminese, che approfondisce il tema del benessere scolastico attraverso incontri rivolti a insegnanti, educatori e famiglie, mentre l'AUSL Romagna propone percorsi gratuiti dedicati al benessere psicologico, con il ciclo Gestire le emozioni, conoscerle ed accoglierle per vivere meglio e con Attraversare la Perdita, serie di incontri pensati per sostenere chi sta affrontando momenti di cambiamento e sofferenza emotiva.

Anche lo sport sarà protagonista della settimana con la River Run, corsa organizzata a cura della Rimini Marathon che conduce i partecipanti lungo il percorso naturalistico del fiume Marecchia con partenza e arrivo nella suggestiva Piazza sull'Acqua accanto al Ponte di Tiberio (sabato 10 ottobre).

Il fine settimana dal 9 all'11 ottobre si torna alla riscoperta delle tradizioni locali con la Festa del Borgo Sant'Andrea. L'edizione 2026, intitolata Dalla Marina al Borgo Sant'Andrea: memorie e identità riminese, trasforma il quartiere in un grande spazio aperto dedicato alla memoria e alle tradizioni del passato con spettacoli di strada, musica, mostre, incontri culturali, attività per bambini, mercatini e iniziative solidali, anticipando le celebrazioni di San Gaudenzo, patrono di Rimini, del 14 ottobre.

Domenica 11 ottobre il centro storico ospita anche le Fiera dei Sapori e Profumi d'Autunno, appuntamento che porta tra piazza Tre Martiri e Corso d'Augusto bancarelle, prodotti tipici e i sapori di stagione.

Chi opera nel settore turistico e dell'ospitalità potrà infine partecipare il 13 ottobre all'Hospitality Day, il grande evento di formazione e networking dedicato al mondo alberghiero e dell'accoglienza, che riunisce professionisti, aziende e relatori di rilievo nazionale al Palacongressi di Rimini.

Ecco tutti gli appuntamenti della settimana:

IN EVIDENZA

dal 25 settembre 2026

Rimini, Palazzo Gambalunga, via Gambalunga 27

Cineteca di Rimini

La Cineteca comunale torna a proporre una programmazione annuale di prime visioni. Cinque proiezioni ogni settimana, di cui una in lingua originale con sottotitoli, il venerdì sera, affiancate da incontri, rassegne, festival e nuovi progetti. Dal Premio Fellini ai festival, dagli incontri ai nuovi progetti per i giovani.

>mercoledì 7 ottobre

Un po' di luce, di Ali Asgari

>venerdì 11, sabato 12, domenica 13 e mercoledì 14 ottobre

Santiago – Un cammino per ricominciare di Yann Samuell

Orario: venerdì e sabato alle 21, domenica (e festivi) alle 16.30 e alle 21, mercoledì alle 21.

Ingresso: 7 euro, ridotto 5 euro, tariffa che sarà applicata anche per tutti gli spettatori fino ai 30 anni (compresi) di età. Il mercoledì e venerdì ingresso con tariffa ridotta per tutti.

Info: www.facebook.com/cineteca.rimini

fino a martedì 6 ottobre 2026

Cinema Fulgor, c.so d'Augusto, 162 - Rimini centro storico

Premio Gianluca Vialli

Rimini ospita la prima edizione del Premio Gianluca Vialli, iniziativa nata per celebrare la memoria del campione e trasmettere alle nuove generazioni i valori di rispetto, impegno, coraggio e fair play che hanno caratterizzato la sua vita sportiva e umana.

L'evento, promosso dall'associazione culturale Weplay con il patrocinio del Comune di Rimini, si articola in tre giornate di appuntamenti dedicati allo sport, all'inclusione e alla solidarietà.

Saranno protagonisti ex compagni di squadra della Sampdoria dello storico scudetto del 1991, della Juventus e delle Parma Legend, insieme a rappresentanti delle istituzioni sportive nazionali.

Il momento culminante si terrà martedì 6 ottobre alle ore 18.30 al Cinema Fulgor, con la cerimonia di consegna dei riconoscimenti realizzati dal maestro orafo Gerardo Sacco e la conduzione di Massimo Proietto di Rai Sport.

Tra i premiati figurano Roberto Mancini (Premio Legend), Pio Esposito (Premio Goleador), Fabrizio Ravanelli (Premio Amico del Cuore), Adin Licina (Premio Giovane Talento Serie B), Gioacchino Barranco (Premio Giovane Talento Serie C) e Alessandro Antinelli (Premio Giornalismo Sportivo), oltre a un riconoscimento speciale dedicato al miglior allenatore.

Info: https://www.instagram.com/premiovialli/

lunedì 5 ottobre 2026

Sala Ressi del Teatro Galli - Rimini centro storico

Accademia Musicale Cristiniana - Repertori operistici della celebre soprano riminese Angelica Quadrelli

Sagra Musicale Malatestiana - Concerti/Conferenze /Illustri Riminesi

L’Accademia Musicale Cristiniana è un ensemble fondato da Anna Zilli insieme ad Alfredo Totti e Alessio Pacchiarotti, ispirato alla figura di Cristina di Svezia, sovrana illuminata che nel 1655 scelse di trasferirsi a Roma, diventando una delle più importanti mecenati della vita musicale europea.

Grazie al suo sostegno, la città si affermò come uno dei principali centri musicali del tempo e vide nascere il Teatro Tordinona, primo teatro pubblico romano dedicato all’opera. L’ensemble nasce con l’obiettivo di valorizzare il repertorio promosso dalla regina e di raccontarne la storia, anche in occasione del quattrocentesimo anniversario della sua nascita.

Il concerto propone brani eseguiti nelle prime stagioni del Tordinona e negli eventi da lei organizzati, tra cui quelli interpretati dalla cantante Angelica Quadrelli, tra le più apprezzate alla sua corte, intrecciando così esecuzione musicale e ricerca storica sulla Roma del Seicento.

Ore 21 Ingresso a pagamento Info: 0541 793811 [email protected]

mercoledì 7 ottobre 2026

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

The Tempest Songbook

Sagra Musicale Malatestiana - Progetti speciali

Un concerto in forma scenica costruito su una struttura musicale che intreccia parte delle musiche di scena per La Tempesta di Shakespeare (composte nel 1695 e attribuite ad Henry Purcell) e il Tempest Songbook di Kaija Saariaho, un ciclo di sei brani per soprano, baritono e ensemble di strumenti d'epoca scritto tra il 1992 e il 2004.

The Tempest Songbook esplora liberamente i temi e i personaggi dell'opera di Shakespeare, creando un'evocativa visione lirica attraverso sonorità nuove e antiche.

Per questa produzione il FontanaMIX ensemble si avvale di due giovani voci, Paolo Leonardi e Laura Zecchini, scelti attraverso una speciale masterclass curata da Alda Caiello.

Ore 21 Ingresso a pagamento Info: www.sagramusicalemalatestiana.it/2026/tempest-songbook

da venerdì 9 a domenica 11 ottobre 2026

Borgo sant'Andrea - Rimini cnetro storico

Festa del Borgo Sant'Andrea

Dalla marina al Borgo - XIV edizione

Torna uno degli appuntamenti autunnali più amati della città. Per tre giorni il Borgo Sant'Andrea si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto con musica, spettacoli itineranti, mercatini, mostre, laboratori, stand gastronomici, incontri culturali, attività per bambini e iniziative solidali. Tema dell'edizione 2026 è Dalla Marina al Borgo Sant'Andrea: memorie e identità riminese, un viaggio tra storia, tradizioni e racconti della città.

Tra gli eventi più attesi il concerto itinerante di Mirko Casadei e RetroMarching Band, i live di Andy MacFarlane Duo, Revolution, Rangzen e Rewind 90, insieme a spettacoli di danza, trampolieri, mangiafuoco e animazioni diffuse nelle vie del borgo. Il programma culturale propone incontri sulla storia locale, il dibattito "Magnifica Humanitas" dedicato all'intelligenza artificiale, la rassegna di cortometraggi "Rimini attraverso l'obiettivo" sulla città degli anni '60, '70 e '80, le proiezioni di Rimini Sparita e la presentazione in anteprima del volume "Io, Rimini... a marina".

Non mancano il tradizionale mercatino dell'artigianato, il nuovo Villaggio CNA ProduciAmo Romagna dedicato alle eccellenze del territorio, mostre, cortili aperti, degustazioni e street food. Ampio spazio anche ai più piccoli con Pompieropoli, ludobus, fattoria didattica, spettacoli di magia, burattini e il cinemino dei bambini. La manifestazione mantiene inoltre una forte vocazione solidale con la raccolta fondi a favore dell'ospedale di Mutoko in Zimbabwe.

Ingresso libero Info: 0541 784193 www.borgosantandrea.net/

sabato 10 ottobre 2026

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Wayne Horvitz Electric Circus - Miles in the Sky

Sezione Percuotere la Mente della Sagra Musicale Malatestiana

Wayne Horvitz Electric Circus è un grande ensemble, prevalentemente elettrico, che remixa soul, funk, jazz-rock e rock classici per il XXI secolo.

Il compositore Wayne Horvitz guida l'ensemble - composto dai migliori musicisti dell’area tosco-emiliana-romagnola- attraverso un montaggio psichedelico, che combina sezioni d'insieme serrate con improvvisazioni di ampio respiro: a volte tre brani possono essere eseguiti simultaneamente in tre tonalità diverse e con tre tempi diversi, altre volte la band si scatena abbandonando i brani per sprigionare al massimo il suo potenziale.

Il tutto in un contesto che spazia dalla follia più totale al meglio della produzione jazz-rock di Miles Davis.

Ore 21.15 Ingresso a pagamento. Info: www.sagramusicalemalatestiana.it/2026/wayne-horvitz-electric-circus

domenica 11 ottobre 2026

Teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico

Orchestra Filarmonica della Scala / Riccardo Chailly

Sagra Musicale Malatestiana - Concerti sinfonici

Il Teatro Galli ospita un concerto sinfonico della Filarmonica della Scala diretta da Riccardo Chailly.

Il programma è dedicato al grande repertorio russo con musiche di Rachmaninov e Čajkovskij.

In apertura, due opere giovanili di Rachmaninov: Alekoe La roccia, esempi precoci del suo talento drammatico e orchestrale.

A seguire, la Sinfonia n. 4 di Čajkovskij, intensa espressione delle sue vicende personali e interiori.

Un appuntamento di alto prestigio con un’orchestra di fama internazionale e uno dei più autorevoli direttori del nostro tempo.

Ore 17. Ingresso a pagamento. Info: www.sagramusicalemalatestiana.it/2026/orchestra-filarmonica-della-scala-riccardo-chailly

martedì 13 ottobre 2025

Palacongressi, via della Fiera, 23 – Rimini

Hospitality Day

L’evento annuale di formazione e networking dedicato al mondo dell’ospitalità, con relatori e testimonial d’eccezione e le migliori aziende di prodotti e servizi per il settore turistico alberghiero.

Orario: 9.30 – 18.00 Iscrizione gratuita sul sito ufficial Info: 0541 57474 www.hospitalityday.it

giovedì 15 ottobre 2026

Teatro degli Atti - Rimini centro storico

Parole per la Musica

Le convenienze ed inconvenienze teatrali

A cura di Carla Moreni

Ore 21 Ingresso gratuito senza prenotazione Info: https://teatrogalli.it/eventonew/convenienze-ed-inconvenienze-teatrali-carla-moreni

IL CALENDARIO GIORNO PER GIORNO

fino all’11 ottobre 2026

Ex Cinema Astoria, via Euterpe, 15 – Rimini

Ritorno all’Astoria

L’ex Cinema Astoria si anima con una settimana di attività dedicate alla creatività, alla socialità e alla partecipazione. Dal 5 all’11 ottobre, il programma propone attività per tutte le età e interessi: yoga, danza, teatro, scrittura, recitazione, balli popolari, arti tessili e roller dance, con appuntamenti dedicati alla creatività, all’inclusione e alla socialità.

Nel fine settimana spazio anche alla musica dal vivo con i concerti di Rimini Classica ETS: venerdì 9 ottobre Da Vivaldi a David Bowie. Elogio della follia, un viaggio tra musica barocca e rock, e sabato 10 ottobre Ciao Lucio - Parte II, omaggio al grande Lucio Dalla.

Completano il calendario laboratori artistici per bambine e bambini e attività dedicate all’acquerello e alla creatività.

Ingresso gratuito Info: www.facebook.com/RitornoAllAstoria

lunedì 5 e 19 ottobre; 2, 16, 30 novembre 2026

Nodo Marecchiese 11, viale Perticara 11 – Rimini

Gestire le emozioni, conoscerle ed accoglierle per vivere meglio

Ciclo di incontri a cura dell' AUSL Romagna per approfondire la conoscenza e la gestione delle proprie emozioni, al fine di migliorare il proprio benessere psicologico.

L’iniziativa, organizzata dalle SSI Psicologia della Salute e di Comunità e SSD Psicologia Clinica e PsicopatologiaRimini e Riccione, prevede sei incontri gratuiti alla sala riunioni del Nodo Marecchiese 11 (viale Perticara 11, Rimini). Tali attività di gruppo si rivolgono a persone che stanno attraversando un periodo di sofferenza psicologica e che sperimentano stati di stress associati ad emozioni negative, previo colloquio con le dottoresse Federica Mazza e Giulia Tangerini, psicologhe e psicoterapeuti AUSL della Romagna. L'obiettivo del percorso è fornire strategie pratiche ed efficaci per favorire una migliore gestione del distress emotivo, promuovere il benessere psicologico e rafforzare le risorse personali utili ad affrontare le difficoltà quotidiane.

Gli incontri si tengono alla sala riunioni del Nodo Marecchiese 11 (viale Perticara 11, Rimini) dalle ore 10 alle 12:

lunedì 5 ottobre: Alla scoperta delle emozioni: riconoscerle e comprenderne la funzione

lunedì 19 ottobre: Accogliere le emozioni: il valore dell’accettazione

lunedì 2 novembre: Gestire le emozioni: strategie di regolazione emotiva

lunedì 16 novembre: Comunicare con efficacia: abilità relazionali e interpersonali

lunedì 30 novembre: La cassetta degli attrezzi: integrare le competenze per il benessere.

Orario:dalle 10 alle 12. Info: [email protected] o [email protected]

lunedì 5, 12, 19, 26 ottobre; 2, 9, 16, 23, 30 novembre; 7, 14, 21 dicembre 2026

Cinema Fulgor, c.so d'Augusto, 162 - Rimini centro storico

Lunedì del cinefilo

Rassegna dedicata ai grandi classici restaurati, un'iniziativa realizzata in collaborazione con la Cineteca di Bologna che permette di rivedere capolavori del cinema sul grande schermo.

I prossimi appuntamenti:

>5 ottobre: L'infernale Quinlan (Orson Welles)

>12 ottobre: M - Il mostro di Düsseldorf (Fritz Lang)

>19 ottobre: Il Processo (Orson Welles)

>26 ottobre: The Rocky Horror Picture Show (Jim Sharman)

>2 novembre: Quarto Potere (Orson Welles)

>9 novembre: Minnie e Moskowitz (John Cassavetes)

>16 novembre: La morte corre sul fiume (Charles Laughton)

>23 novembre: I fantasmi del cappellaio (Claude Chabrol)

>30 novembre: Bellissima (Luchino Visconti)

>7 dicembre: Il Terzo Uomo (Carol Reed)

>14 dicembre: Dietro lo specchio (Nicholas Ray)

>21 dicembre: Wise Blood - La saggezza nel sangue (John Huston)

Ore 21 Ingresso a pagamento Info: 0541 709545 www.facebook.com/cinemafulgor

6, 9, 13, 16, 23, 27 ottobre 2026

Corte della Biblioteca e Sala della Cineteca, via Gambalunga, 27 - Rimini centro storico

Libri da queste parti

Appuntamenti d'Autunno della Rassegna di incontri della Biblioteca Gambalunga dedicata alle autrici e agli autori legati a Rimini e alla Romagna per nascita, attività professionale, ricerca o percorso culturale. Dal 17 settembre al 27 ottobre, il programma attraversa generi e temi diversi, dalla narrativa alla filosofia, dal giallo alla storia locale, fino all’architettura e alla memoria del territorio. Alcuni incontri sono costruiti come dialoghi tra opere affini, accostando autori e autrici accomunati da atmosfere narrative, argomenti o registri espressivi. Gli appuntamenti della settimana:

>martedì 6 ottobre, Sala della Cineteca, ore 17.30

Alberto Cassani

Adrenalina, Baldini e Castoldi, 2026

in dialogo con Vera Bessone e Paolo Zanfini

>venerdì 9 ottobre, Sala della Cineteca, ore 7.00

Simona Talenti

Rimini, Pendragon, 2026

in dialogo con Gian Luca Farinelli e Valentina Orioli

Evento in collaborazione con Fondazione RPT Rimini

>martedì 13 ottobre, Sala della Cineteca, ore 17.30

Annio Maria Matteini

Progetti in cinquant’anni. Una vita d’architetto, NFC Edizioni, 2026

in dialogo con Giuseppe Chicchi

Ingresso libero. Info: 0541.704488 [email protected]

6, 13, 20, 27 ottobre; 3 novembre 2026

Cineteca, via Gambalunga, 27 - Rimini centro storico

Premio Burdlaz

Amarcort Film Festival

Torna il Premio Burdlaz, il concorso dedicato ai registi under 40 al loro primo lungometraggio, promosso nell'ambito di Amarcort Film Festival.

Le sei opere in gara, accomunate da richiami e suggestioni felliniane, saranno proiettate alla Cineteca Comunale di Rimini tra ottobre e novembre e valutate da una giuria di esperti, da una giuria di studenti di scuole di cinema e dal pubblico in sala.

I tre film finalisti accederanno alla finale del festival, in programma a fine novembre.

Ogni serata sarà introdotta da un collegamento con il regista. Calendario delle proiezioni:

>6 ottobre: Squali di Daniele Barbiero

>13 ottobre: Il mio compleanno di Christian Filippi

>20 ottobre: L'oro del Reno di Lorenzo Pullega

>27 ottobre: L'albero di Sara Petraglia

>3 novembre: RIP di Alessandro D'Ambrosi

Gli appassionati possono inoltre candidarsi alla giuria popolare scrivendo a [email protected], ottenendo un posto riservato per tutte le proiezioni.

Ore 21 Ingresso gratuito Info: 327 9537101 www.amarcort.it/premio-burdlaz.html

Tutti i martedì

Palazzo del Fulgor, piazzetta San Martino - Rimini centro storico

FM Fellini Museum: Cinemino

Tornano gli appuntamenti al Cinemino, una piccola sala (25 posti) allestita all'interno del Palazzo del Fulgor, sede del Fellini Museum, dove ogni giorno in loop viene proiettato il documentario La verità della menzogna, a cura di Gianni Canova e Chiara Lenzi (Italia 2021, 72′), prodotto da Lumière&.Co e Anteo in esclusiva per FM – Fellini Museum Rimini.

Le giornate del martedì alle ore 16, sono dedicate ai capolavori di Fellini, titoli selezionati all'interno della celebrata filmografia del Maestro, e ai documentari a lui dedicati. I prossimi appuntamenti:

>6 ottobre: La dolce vita di Federico Fellini (Italia 1960, 178′)

>13 ottobre Lo sceicco bianco di Federico Fellini (Italia 1952, 85′)

>20 ottobre Il Casanova di Federico Fellini di Federico Fellini (Italia 1976, 170′)

>27 ottobre Ginger e Fred di Federico Fellini (Italia 1985, 125′)

Ore 16.00 Ingresso: L’accesso al cinemino è gratuito il martedì dalle ore 16. La visita al Palazzo del Fulgor è inclusa nel biglietto del FM Museum, mentre il solo ingresso al Palazzo del Fulgor prevede un costo di 2 €. Info: 0541 704494; 0541 704496 http://fellinimuseum.it/

6 e 8 ottobre 2026

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano

Caravaggio

Rassegna 'I Grandi Maestri'

Parte la nuova stagione dedicata ai grandi maestri della pittura, letteratura e cinema: si parte con Caravaggio di David Bickerstaff e Phil Grabsky, il più completo documentario finora realizzato sul maestro lombardo dopo cinque anni di lavorazione. Il film segue gli indizi nascosti nelle opere del pittore per restituire il ritratto di un artista ancora oggi enigmatico e rivoluzionario.

Con una durata di 100 minuti, il documentario prodotto da Exhibition On Screen offre un viaggio immersivo nella vita e nell'arte di Caravaggio, svelandone il talento innovativo e l'eredità che continua a influenzare la storia dell'arte.

Orario: martedì 6 ottobre – ore 17:00 / 21:00; giovedì 8 ottobre – ore 21

Ingresso a pagamento Info: 328 2571483 www.cinematiberio.it/eventi/caravaggio

mercoledì 7 ottobre 2026

Rimini centro storico: Giardino dell’Ala Moderna del Museo, Biblioteca Gambalunga - Sezione Ragazzi Di storia in storia

Ciclo di letture ad alta voce per bambini e famiglie curato dai lettori volontari Nati per Leggere della Biblioteca Ragazzi.

Gli appuntamenti proseguono con Storie piccole, mercoledì 7 ottobre alle ore 16.30; la sala 0-6 della Sezione Ragazzi della Biblioteca Gambalunga ospita un incontro dedicato ai bambini dai 18 ai 36 mesi. La partecipazione è su prenotazione, a partire dal 1° ottobre, telefonando al numero 0541 704485 dalle ore 14. Info: [email protected]

mercoledì 7 ottobre 2026

Centro per le Famiglie, piazzetta dei Servi, 1 - Rimini centro storico

Scoperte d'autunno

Percorso rivolto a bebè dagli 11 ai 22 mesi per osservare, esplorare, toccare e assaggiare le mille sfumature dell'autunno. Iscrizioni da lunedì 28 settembre

Ore 16.30 Ingresso gratuito su iscrizione Info: 0541 793860 [email protected]

giovedì 8 ottobre 2026

Centro per le Famiglie, piazzetta dei Servi, 1 - Rimini centro storico

Bubusettete

A cura del centro per le famiglie

Stimolazioni visive, giochi sonori e tattili. Per genitori in attesa e con bebè fino a 10 mesi.

Giovedì 8 ottobre ore 10.30, iscrizione da mercoledì 30 settembre.

Ingresso gratuito su iscrizione Info: 0541 793860 [email protected]

dall’8 al 10 ottobre 2026

Rimini, Piazza Malatesta

Festival delle Giovani Generazioni

Piazza Malatesta a Rimini ospita la prima edizione del Festival delle Giovani Generazioni, un appuntamento dedicato alla Generazione Z, realizzato con il sostegno della Regione Emilia-Romagna.

Per tre giorni il centro della manifestazione sarà il Villaggio dei Giovani, uno spazio di incontro tra giovani, istituzioni, università, associazioni e servizi del territorio, articolato in cinque aree tematiche: PLAY (giochi e challenge), CREATE (creatività e arte), SHARE (redazione e storytelling), MEET (incontri con associazioni e realtà locali) e LIVE (talk, performance e confronti).

Il programma propone laboratori, workshop, attività creative, desk informativi e momenti di orientamento dedicati alla formazione, al lavoro, alla partecipazione e allo sviluppo di competenze. Sabato 10 ottobre le idee e le proposte elaborate dai giovani saranno consegnate al Comune di Rimini e alla Regione Emilia-Romagna.

L'apertura dell'8 ottobre è affidata all'evento conclusivo di YOUZ 5, il percorso regionale di ascolto e partecipazione giovanile, con la presentazione del Manifesto YOUZ 5. In programma anche un convegno dedicato ai Protocolli NEET e incontri rivolti agli studenti delle scuole superiori.

Ogni sera, dalle 19.30, il Villaggio ospita ospiti e protagonisti del mondo digitale e musicale: iPantellas e Pinuccio (8 ottobre), Federica Abbate e Antonia (9 ottobre), Lorenzo Salvetti e Michelle Cavallaro (10 ottobre).

Il Festival inaugura un progetto triennale dedicato alle politiche giovanili, finanziato dalla Regione Emilia-Romagna con 450.000 euro attraverso il programma FSE+ 2021-2027, con l'obiettivo di creare opportunità di incontro, orientamento, formazione e partecipazione per le nuove generazioni fino al 2028.

fino al 16 ottobre 2026

Rimini, sedi varie

Settembre Pedagogico Riminese

Un mese di incontri, laboratori e momenti di confronto dedicati al tema “Stare bene a scuola”, rivolti a docenti, educatori, genitori e a tutti. Promossa dal CIDI Rimini, l’iniziativa approfondisce il ruolo della scuola come laboratorio del futuro attraverso appuntamenti su educazione, sicurezza, valutazione, didattica e partecipazione, con conclusione affidata al concerto aperto alla città “I Feel Good, il ritmo che unisce”. L’appuntamento della settimana:

>giovedì 8 ottobre, ore 21.00-23.00 e 9 ottobre, ore 16.30-19.30

"La valutazione educativa. Scuole che costruiscono"

Con Cristiano Corsini e Valentina Felici

ITES R. Valturio, Rimini

Ingresso gratuito su iscrizione Info: www.cidirimini.it

giovedì 8 ottobre 2026

Cinema Fulgor, c.so d'Augusto, 162 - Rimini centro storico

Ariminum. Una città da gustare

Presentazione del nuovo progetto che unisce patrimonio culturale, enogastronomia e commercio locale per offrire un'esperienza autentica di scoperta della città. Ideato dall'Ambasciata delle Città del Vino d'Europa con il sostegno del Comune di Rimini, propone il primo trekking urbano tra monumenti, musei, negozi e ristoranti.

L'iniziativa sarà presentata al Cinema Fulgor con l'illustrazione del progetto, della guida turistica e del decalogo di adesione. Interverrà Maurizio Temeroli, coordinatore del Comitato Promotore dell'Ambasciata delle Città del Vino d'Europa, mentre le conclusioni saranno affidate all'assessore alle Attività Economiche del Comune di Rimini, Juri Magrini.

Ore 17. Ingresso libero.

venerdì 9 ottobre 2026

Nodo Territoriale di Salute Marecchiese, via Perticara, 11 – Rimini

Attraversare la Perdita

Un ciclo di incontri per sostenere le persone che stanno attraversando le difficili esperienze di perdita e cambiamento: lutti, perdita del lavoro, malattia, perdita di un animale domestico o altre situazioni che possono generare sofferenza emotiva e senso di smarrimento.

E’ il percorso promosso dagli operatori del Nodo Territoriale di Salute Marecchiese che, dall’ascolto attento dei bisogni emersi nel territorio, che hanno evidenziato la necessità di creare spazi dedicati all’elaborazione delle esperienze di perdita, spesso vissute in solitudine e con difficoltà nel trovare momenti di condivisione, hanno pensato di proporre una serie di incontri con esperti per accompagnare il difficile cammino delle persone che si trovano a dove elaborare la perdita.

Il ciclo di incontri si propone di offrire un ambiente accogliente e protetto, in cui le persone possano esprimere liberamente le proprie emozioni, condividere vissuti e sentirsi comprese. Attraverso il supporto di professionisti, in particolare dello psicologo di comunità, i partecipanti saranno accompagnati in un percorso volto a riconoscere e affrontare il dolore, sviluppare risorse personali e ritrovare un equilibrio emotivo.

Gli incontri alterneranno momenti di ascolto e confronto di gruppo, con l’obiettivo di fornire strumenti utili per affrontare le diverse fasi del lutto e dei processi di cambiamento. Sarà valorizzata la dimensione del gruppo come risorsa, capace di creare connessioni e ridurre il senso di isolamento.

L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza e rappresenta un’opportunità concreta per prendersi cura del proprio benessere emotivo, in un contesto di ascolto, rispetto e condivisione.

Orario: dalle ore 12 alle ore 13.30 Ingresso libero e gratuito

Info: 0541 704685 [email protected]

9, 10, 11, 14 ottobre 2026

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano

Tony, Diario di un giovane cuoco

Versione originale inglese con sottotitoli in italiano

Film di Matt Johnsoncon Dominic Sessa, Antonio Banderas, Leo Woodall, Emilia Jones e Stavros Halkias.

Il film è proposto in versione originale inglese con sottotitoli in italiano, martedì 13 ottobre ore 21. nelle altre giornale le proiezioni sono in versione doppiata in italiano.

Il film narra gli inizi della vita professionale del celebre cuoco, scrittore e personalità televisiva Anthony Bourdain, attingendo liberamente ad alcuni episodi narrati nel memoir “Kitchen Confidential”. È il ritratto affettuoso di una personalità complessa e originale, ma anche di un ragazzo minato da una profonda insicurezza, confuso e scombinato, in cerca della propria identità e in balia dei propri desideri scomposti.

Orario: venerdì 9 ottobre – ore 21:00; sabato 10 ottobre – ore 17:00 / 21:00; domenica 11 ottobre – ore 18:30 – VOS 21:00; martedì 13 ottobre – ore 21:00; mercoledì 14 ottobre – ore 17:00 / 21:00

Ingresso a pagamento Info: www.cinematiberio.it/eventi/tony/

sabato 10 ottobre 2026

Rimini, piazza sull'Acqua

River Run

La Riverun, evento autunnale della Rimini Marathon, torna per offrire una giornata di sport in mezzo alla natura. L'appuntamento è per sabato 10 ottobre con partenza a due passi dal Ponte di Tiberio alle ore 16.30 per un "trail" di 15 km che si snoda lungo il fiume Marecchia.

La partenza e l'arrivo sono fissati in Piazza sull'Acqua, presso il Ponte di Tiberio e il percorso è prevalentemente su strada battuta, quindi sono sufficienti normali scarpe da running.

Ore 16 Ingresso a pagamento su iscrizione Info: www.riminimarathon.it/news/riverun-15km

domenica 11 ottobre 2026

Rimini centro storico, piazza Tre Martiri, Corso d'Augusto

Fiera dei Sapori e Profumi d'Autunno

Nel centro di Rimini, nelle prime due domeniche di ottobre tornano le Fiere d'Autunno.

Oltre alle bancarelle di articoli vari e da regalo, saranno presenti anche degli stand con i prodotti tipici dell'autunno. In particolare domenica 11 ottobre la fiera è dedicata ai sapori e ai profumi della stagione autunnale. Orario: intera giornata

domenica 11, 25 ottobre; 8, 22 novembre; 6, 20, 27 dicembre 2026

Cinema Fulgor, Corso d'Augusto 162 - Rimini centro storico

Colazione e film

La domenica mattina ripartono gli appuntamenti con “Colazione e film”: i grandi classici uniti al piacere della colazione nell'elegante foyer del Fulgor. Queste le date:

>11 ottobre: Gioventù bruciata (Nicholas Ray) + Se mi lasci ti cancello (Michel Gondry)

>25 ottobre: 500 giorni insieme (Marc Webb) + Scarpette rosse (Powell & Pressburger)

>8 novembre: Memorie di un assassino (Bong Joon-ho) + La parola ai giurati (Sidney Lumet)

>22 novembre: Cuori selvaggi (David Lynch) + Il buio oltre la siepe (Robert Mulligan)

>6 dicembre: Cercasi Susan disperatamente (Susan Seidelman) + Rushmore (Wes Anderson)

>20 dicembre: Edward mani di forbice (Tim Burton) + La storia infinita (Wolfgang Petersen)

>27 dicembre: Ghost in the Shell (Mamoru Oshii) + Winter's Bone - Un gelido inverno (Debra Granik).

Orario: colazione alle ore 10; proiezione alle ore 10.30 Ingresso a pagamento

Info: 0541 709545 www.cinemafulgor.com/

domenica 11 ottobre 2026

Cinema Teatro Tiberio, via San Giuliano 16 - Rimini Borgo San Giuliano

Il pianeta dei bomboloni

Il Cinema Teatro Tiberio di Rimini ospita lo spettacolo "Il pianeta dei bomboloni", una proposta culturale e di intrattenimento pensata per le famiglie.

L'iniziativa è adatta a famiglie con bambini dai 4 anni in su e rientra nell'ambito delle attività del progetto di affido familiare "Tante famiglie una città" (Distretto di Rimini), con l'obiettivo di promuovere la cultura dell'accoglienza e della condivisione nella comunità.

Orario: dalle 15.30 alle 17.30 Ingresso gratuito Info:0541 793860 [email protected]

martedì 13 ottobre 2026

Cinema Fulgor, C.so d'Augusto, 162 - Rimini centro storico

Aperitivo Corto

Al Cinema Fulgor riparte la rassegna Cortometraggi al cinema - Aperitivo Corto con proiezioni di cortometraggi di qualità e aperitivi conviviali.

L'iniziativa, che si inserisce stabilmente nella programmazione, accompagnerà la stagione cinematografica 2026/27 offrendo una selezione di cortometraggi di qualità proiettati sul grande schermo.

L'evento si configura come un appuntamento che coniuga l'esperienza della visione in sala con un momento conviviale: è previsto un aperitivo prima della proiezione. La rassegna include inoltre, ove possibile, la partecipazione e l'intervento di registi ospiti per un approfondimento sui contenuti proposti.

Primo appuntamento martedì 13 ottobre in collaborazione con ONA Short Film Festival e RiminiWellness OFF, con una selezione di cortometraggi dedicata a sport, natura, movimento e rapporto con l’ambiente:

> Ocean Mother (Miko Lim)

> Kachalka (Gar O’Rourke)

> Altinha (Jean-Marc Joseph)

> Ian (Matt Raimondo)

Per informazioni sulle date delle proiezioni consultare la pagina: www.facebook.com/cinemafulgor/

Orario: dalle ore 18:30 alle 20:30 circa Ingresso a pagamento Info: 0541 709545

Tutti gli aggiornamenti sul sito www.riminiturismo.it