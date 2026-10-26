I fatti avvenuti a Cesena Non vuole pagare quanto consumato al bar, poi dà una testata a un Carabiniere: arrestato

Il giovane, 26 anni, è residente nel Riminese. Deve rispondere di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale

Un 26enne ucraino, residente nel Riminese e già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato a Cesena in relazione a quanto avvenuto, nella notte tra il 24 e il 25 ottobre, in un bar della città. I Carabinieri sono intervenuti in quanto era stata segnalata una persona molesta, che si rifiutava anche di pagare quanto consumato. Una volta sul posto, gli operatori dell'Arma hanno cercato di identificarlo, ma l'uomo ha dato in escandescenze, prima con urla e offese rivolte ai Carabinieri, poi colpendone uno con una testata. Immobilizzato, è stato così arrestato per le ipotesi di reato di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, inoltre denunciato per rifiuto di dare indicazioni sulla propria identità personale. Il Carabiniere ferito ha fatto ricorso alle cure mediche in ospedale ed è stato dimesso con prognosi di qualche giorno. L'arresto del 26enne è stato convalidato e in attesa del processo, nei suoi confronti è stato disposto l'obbligo di firma.