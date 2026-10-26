Stangata giudiziaria Fa da garante a una società, riminese dovrà pagare 547mila euro

Il Tribunale di Milano ha respinto il ricorso della 57enne: confermato il decreto ingiuntivo della banca

Una riminese di 57 anni dovrà pagare oltre 547mila euro a una banca per aver garantito un finanziamento da 670mila euro concesso a una società, poi cancellata dal Registro delle imprese. A stabilirlo è stato il Tribunale di Milano, che ha respinto l’opposizione della donna al decreto ingiuntivo.

La garante aveva contestato la validità di alcune clausole contrattuali e le modalità con cui l’istituto aveva concesso il prestito. I giudici hanno però ritenuto insufficienti le prove presentate per mettere in discussione le garanzie e il recupero del credito.

Oltre al debito, la donna dovrà sostenere circa 18mila euro di spese legali, oltre agli ulteriori oneri previsti.