Concerto a cappella al Duomo di San Leo: "Linee fra Musiche e Luoghi" continua con l'Ensemble Kima

Martedì 19 agosto 2025 alle ore 21:00, si svolgerà il Concerto dell’Ensemble Vocale Kima

Linee fra Musiche e Luoghi continua il suo percorso nei luoghi magici della Valmarecchia e dopo piazze, castelli, teatri, è la volta dei meravigliosi luoghi di culto di cui è costellato il territorio.

Uno dei luoghi più iconici di questo percorso è il Duomo di San Leo, dove, martedì 19 agosto 2025 alle ore 21:00, si svolgerà il Concerto dell’Ensemble Vocale Kima (Svizzera). Formato da quattro giovani cantanti laureati nella prestigiosissima Schola Cantorum Basiliensis. Kaho Inoue (soprano), Ivana Ivanovic (mezzo-soprano), Martin Kautzsch (tenore), Arthur Baldensperger (baritono), daranno vita ad un programma legato alla “Passione” fra sacro e profano, con musiche di autori fra XIV e XVI secolo. Un programma “a cappella”, cioè senza accompagnamento strumentale, che risuonerà nelle volte e fra i colonnati del Duomo di San Leo, riportando suoni ed armonie tipiche di un tempo molto remoto, prossimo alla nascita di quel luogo.

L'Ensemble KIMA è stato fondato da Ivana Sofia Ivanovic nel 2023. È il frutto di una forte sintonia artistica tra i suoi componenti, coltivata durante gli studi alla Schola Cantorum. L'ensemble esplora i grandi repertori vocali dal XIV al XVI secolo, con particolare attenzione all'interpretazione retoricamente ispirata, caratterizzata da libertà e teatralità. L'ensemble si esibisce regolarmente a Basilea, Mulhouse e Utrecht, nell'ambito dell'Oude Muziek Festival.