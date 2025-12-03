Concerto della Corale di Casteldelci a Fiorentino

Domenica 30 novembre alle ore 18, la Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo di Fiorentino, RSM, ha ospitato la Corale di Casteldelci, Cantori per Caso, diretta da Olivieri Erica

Domenica 30 novembre, alle ore 18, la Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo di Fiorentino ha accolto con entusiasmo la Corale di Casteldelci, “Cantori per Caso”, guidata dalla direttrice Erica Olivieri, cantante jazz, insegnante di canto, chitarra e pianoforte e direttrice di cori di musica sacra. L’esibizione ha rappresentato un nuovo traguardo per questo giovane ma dinamico gruppo vocale che, dalla prima uscita avvenuta appena un anno e mezzo fa, è riuscito a raggiungere un obiettivo prestigioso: quota sei concerti. Per l’occasione è stato presentato il repertorio “Random”, arricchito da un nuovo brano: Cuore Matto, scelto come omaggio a Little Tony, artista amatissimo nella Repubblica di San Marino e figura ancora oggi ricordata con grande affetto. L’evento si è svolto alla presenza di autorità religiose della Diocesi San Marino–Montefeltro e di un pubblico numeroso e partecipe, riunito in occasione della Festa dei Nonni, che ha dato alla serata un valore ancora più speciale. Un sentito ringraziamento è stato rivolto alla Parrocchia per l’organizzazione dell’iniziativa, alla direttrice Erica Olivieri, ai musicisti e a tutti i coristi, che con impegno e passione stanno portando avanti un progetto musicale in costante crescita. Al termine del concerto, il gruppo – insieme agli accompagnatori – si è ritrovato in pizzeria per un momento di convivialità e festa, a testimonianza dello spirito di amicizia e coesione che caratterizza questa realtà. La Corale “Cantori per Caso” si conferma così una meravigliosa presenza artistica in Valmarecchia, capace di proporre un nuovo stile di concerti e di coinvolgere un pubblico sempre più ampio. E mentre i riflettori si spengono su questa serata speciale, il coro è già al lavoro su una novità davvero interessante, che promette di sorprendere ancora una volta