Concerto per la Festa della Repubblica al Teatro Galli

Martedì 2 giugno, ore 21.00 – La Banda Città di Rimini celebra gli 80 anni della Repubblica e il suffragio femminile

Martedì 2 giugno, alle ore 21.00, il Teatro Amintore Galli di Rimini ospiterà il concerto della Banda Città di Rimini diretta dal maestro Jader Abbondanza, in occasione della Festa della Repubblica. L'evento rientra nei festeggiamenti promossi dal Comune di Rimini e dalla Prefettura per l'ottantesimo anniversario della nascita della Repubblica italiana.

La ricorrenza porta con sé un doppio significato storico. Il 2 giugno 1946 il popolo italiano fu chiamato a scegliere tra monarchia e repubblica attraverso un referendum istituzionale: 12.718.641 cittadini — il 54,3% dei votanti — optarono per la Repubblica, contro i 10.718.502 voti alla Monarchia. Fu anche la prima volta in cui le donne esercitarono il diritto di voto a livello nazionale, dopo aver già partecipato alle elezioni amministrative della primavera dello stesso anno. Il 18 giugno 1946, nella Sala della Lupa di Montecitorio, la Corte di Cassazione proclamò ufficialmente i risultati. Nell'Assemblea Costituente presero posto 556 deputati, tra cui 21 donne: le Madri Costituenti, che contribuirono in modo determinante alla redazione della Carta fondamentale della Repubblica.

La serata sarà introdotta dall'assessora alle Politiche Giovanili Francesca Mattei. Il programma musicale spazierà dal repertorio classico e operistico — con pagine di Wagner e Verdi — a brani del Novecento americano come Un Americano a Parigi, fino a trascrizioni celebri tratte da Disney, alla colonna sonora de La Maschera di Zorro, a un omaggio a Ray Charles e al brano Amarcord, omaggio alla tradizione riminese. Ad aprire e chiudere la serata, l'Inno d'Italia e l'Inno europeo.

L'ingresso è libero fino a esaurimento posti.