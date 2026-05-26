Concerto per la Repubblica: in piazza Ganganelli suona la Mondaino Youth Orchestra

Un concerto a Santarcangelo per l'80° della Repubblica

Domenica 31 maggio alle ore 18 in occasione dell’ottantesimo Anniversario della fondazione della Repubblica Italiana, si terrà in piazza Ganganelli l’evento “La Repubblica in concerto”.

Un concerto che vedrà come protagonista assoluta la MYO – Mondaino Youth Orchestra, formazione giovanile diretta dal Maestro Michele Chiaretti, composta da giovani musicisti accomunati da talento, passione e spirito di condivisione.

Un’occasione in cui la musica diventa così strumento di dialogo tra generazioni e veicolo di cittadinanza attiva: un percorso artistico capace di intrecciare memoria e contemporaneità, tradizione e innovazione, offrendo al pubblico un’occasione di riflessione sui valori fondanti della Repubblica Italiana. Il concerto si propone come un momento di incontro aperto alla comunità, che prevede dopo l’apertura con l’inno di Mameli brani di grandi autori del calibro di Ella Fitzgerald e Duke Ellington per poi concludersi con l’inno Europeo.

“La Repubblica in concerto” vuole dare un messaggio rivolto soprattutto ai giovani, affinché possano sentirsi protagonisti di un futuro consapevole, responsabile e partecipato, rappresentando uno spazio di ascolto e condivisione e riaffermando il ruolo delle istituzioni democratiche come presidio di libertà, dialogo e coesione civile.