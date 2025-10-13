Concessioni balneari, il Pd si divide: la segretaria provinciale difende il metodo democratico

Le parole di Giulia Corazzi

Il dibattito sul futuro delle concessioni balneari continua a suscitare divisioni all’interno del Partito Democratico. In particolare, nel Pd provinciale di Rimini si respira una spaccatura dopo la pubblicazione di una lettera firmata da diversi membri del partito, in dissenso con la posizione del presidente della Regione, Michele De Pascale, riguardo agli indennizzi per i concessionari demaniali.

La segretaria provinciale del PD di Rimini, Giulia Corazzi, è intervenuta con una nota ufficiale per ribadire l’importanza del metodo democratico e del confronto interno come pilastri dell’azione politica del partito.

“Il Partito Democratico – afferma Corazzi – è da sempre fondato sul dialogo e sul confronto: un confronto che nasce e cresce attraverso i nostri iscritti, i circoli, gli organismi dirigenti e i tanti amministratori che ogni giorno si impegnano nei territori. È questa pluralità di idee e di proposte che ci ha permesso, nel tempo, di crescere e di interpretare al meglio le sfide della nostra società.”

Pur riconoscendo il valore della pluralità interna, Corazzi sottolinea la necessità di costruire una sintesi condivisa e costruttiva all’interno delle sedi ufficiali del partito, che rimangono l’unico luogo legittimo per definire posizioni comuni.

“Il nostro è un partito orgogliosamente plurale – aggiunge – ma proprio per questo deve saper rappresentare le proprie idee in modo unitario, chiaro e nei contesti appropriati.”

In merito alla lettera apparsa recentemente sulla stampa, la segretaria precisa che essa non rappresenta la posizione ufficiale del PD provinciale:

“Si tratta di un’iniziativa personale, che avrebbe dovuto trovare voce e confronto nei nostri organismi interni e non altrove.”

Corazzi conclude riaffermando l’impegno del PD di Rimini a mantenere vivo il dialogo con tutte le realtà del territorio:

“Continueremo ad esserci, insieme ai nostri amministratori, alle realtà economiche e sociali, e soprattutto ai nostri iscritti, che restano la forza e il cuore del nostro agire politico.”