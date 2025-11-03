Condannato a 17 anni l’ex fidanzato di Aurora Tila: “Giustizia è fatta”

La 13enne morì precipitando dal settimo piano a Piacenza nel 2024. Il Tribunale per i minorenni di Bologna riconosce l’omicidio pluriaggravato. La madre: “Creerò un’associazione in suo nome”

Il Tribunale per i minorenni di Bologna ha condannato a 17 anni di reclusione il ragazzo oggi 16enne imputato per l’omicidio pluriaggravato di Aurora Tila, la 13enne morta il 25 ottobre 2024 a Piacenza dopo essere precipitata dal balcone del settimo piano della sua abitazione.

Il giovane, all’epoca quindicenne, aveva avuto una breve relazione con Aurora, poi interrotta dalla ragazza. Secondo la ricostruzione accolta dai giudici, sarebbe stato lui a spingerla giù nel corso di un litigio.

Il processo si è svolto con rito abbreviato: il pm aveva chiesto 20 anni e 8 mesi, mentre la difesa puntava all’assoluzione. La madre della vittima, Morena Corbellini, ha commentato: “Sono soddisfatta, anche se 20 anni sarebbero stati più giusti. Ho sempre creduto nella giustizia”.

Durante l’udienza, il giovane imputato si è mostrato molto agitato, chiedendo più volte di uscire dall’aula. Anche la madre del ragazzo è stata temporaneamente allontanata dopo un intervento durante la requisitoria del pm.

L’avvocata Anna Ferraris, legale della famiglia Tila insieme a Mario Caccuri, ha espresso soddisfazione per la sentenza: “Diciassette anni sono tanti per un minorenne, ci aspettavamo una pena più bassa”. Le motivazioni saranno depositate entro 90 giorni.

La madre di Aurora ha annunciato la nascita di un’associazione in memoria della figlia: “Vogliamo aiutare altri ragazzi a riconoscere e allontanarsi da situazioni pericolose”.

I legali del condannato, tra cui Ettore Maini, hanno già annunciato ricorso in appello, sostenendo che “le testimonianze presentano contraddizioni che mettono in dubbio l’attendibilità dei testi”.