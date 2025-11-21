Condannato a 5 mesi il padre che picchiò il figlio in hotel

Il 37enne tunisino, già detenuto per altri reati, dovrà risarcire 4.000 euro

Il tribunale di Rimini ha condannato a 5 mesi e 10 giorni un uomo tunisino di 37 anni per aver picchiato il figlio 13enne in una camera d’albergo nel settembre 2023. Il collegio giudicante, presieduto dalla giudice Adriana Cosenza, ha riqualificato il reato in abuso di mezzi di correzione, riducendo notevolmente la pena rispetto ai 4 anni richiesti dalla Procura.

Secondo le indagini, il ragazzo era stato ripetutamente maltrattato durante il loro soggiorno in hotel, tra urla, inseguimenti e lividi. I due erano arrivati in Italia dopo un lungo viaggio iniziato con uno sbarco in Sicilia, passando poi per Venezia e l’Austria. Seguiti dai servizi sociali, vivevano in condizioni di forte precarietà. Il minore ha riferito che la situazione sarebbe peggiorata dopo la perdita del lavoro del padre, che tornava ubriaco e aggressivo.

L’uomo ha negato i maltrattamenti, sostenendo che il figlio fosse disubbidiente. La difesa, rappresentata dall’avvocata Ninfa Renzini, ha già annunciato il ricorso in appello.