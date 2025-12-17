Condannato il “mago delle erbe”: 10 mesi e 12mila euro di multa

Ieri mattina, 16 dicembre, il tribunale di Rimini si è pronunciato in primo grado

Dieci mesi di reclusione e 12mila euro di multa per esercizio abusivo della professione e violazione dei sigilli: è la condanna inflitta a Orfeo Bindi, 70enne, noto come il “mago delle erbe”. L’uomo prescriveva pozioni a base di canapa ed eucalipto per curare gravi malattie, dal cancro al Covid.

Il giudice Luca Gessaroli ha invece assolto Bindi dall’accusa di truffa, per mancanza di denunce da parte dei presunti pazienti, molti dei quali lo hanno difeso in aula. L’inchiesta era partita dopo un servizio di “Striscia la Notizia” e le indagini della Guardia di Finanza di Rimini nel 2022. La difesa ha annunciato ricorso in appello.