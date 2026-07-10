Condanne definitive per droga, arrestato a Rimini: dovrà scontare quasi cinque anni di carcere
La Squadra Mobile ha eseguito l’ordine della Procura nei confronti di un cittadino italiano
A cura di Grazia Antonioli
10 luglio 2026 11:17
La Squadra Mobile della Polizia di Stato ha eseguito a Rimini un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini nei confronti di un cittadino italiano.
L’uomo dovrà scontare una pena residua di 4 anni, 9 mesi e 27 giorni di reclusione, per reati legati agli stupefacenti. I fatti riguardano episodi avvenuti nel territorio riminese negli anni 2020 e 2025.
L'uomo è stato rintracciato dagli agenti della Squadra Mobile in città. Dopo le procedure di identificazione è stato accompagnato presso la Casa circondariale di Rimini, dove sconterà la pena stabilita dall’autorità giudiziaria.