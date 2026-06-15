Condanne per rapina e violazioni della sorveglianza speciale: arresto a Rimini
La Squadra Mobile ha individuato l’uomo in una struttura alberghiera
La Polizia di Stato di Rimini ha eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini nei confronti di un cittadino italiano con precedenti per evasione.
L’uomo dovrà scontare una pena residua di due anni e un mese di reclusione, relativa a un cumulo di condanne per diverse rapine, tra cui una rapina impropria ai danni di una farmacia riminese commessa nel 2024, oltre alla reiterata violazione degli obblighi connessi alla sorveglianza speciale.
Gli accertamenti svolti dalla Squadra Mobile hanno permesso di individuarlo all’interno di una struttura alberghiera del territorio, dove risultava domiciliato.
Dopo le formalità di rito, è stato accompagnato presso la casa circondariale di Rimini.