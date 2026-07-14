Confcommercio e Polizia di Stato: nasce a Rimini la rete di esercizi convenzionati

Prime quattro attività già aderenti. L'obiettivo è estendere l'iniziativa a tutta la provincia e coinvolgere sempre più imprese

Confcommercio della provincia di Rimini e la Polizia di Stato hanno avviato una rete di esercizi convenzionati che offriranno agevolazioni agli operatori della Polizia. L'iniziativa, presentata dal presidente Giammaria Zanzini e dal questore Ivo Morelli, punta a rafforzare il legame tra il territorio, le imprese e le forze dell'ordine.

Possono aderire attività del commercio, del turismo e dei servizi. Le prime realtà convenzionate sono i ristoranti Auriga e Nelson's di Rimini, l'Alta Marea Beach Village di Cattolica e il Centro Ottico Lauretta di Rimini, mentre altre imprese stanno completando l'iter di adesione.

«È un segno concreto di vicinanza e riconoscenza verso le donne e gli uomini della Polizia di Stato, che ogni giorno garantiscono la sicurezza delle nostre comunità», ha dichiarato Zanzini, auspicando che il progetto possa estendersi a tutta la provincia e diventare un modello anche per le altre forze dell'ordine.