Conference League, sogno finito per la Virtus Acquaviva
Non basta il pareggio di Niang: l’espulsione di Zenoni e i gol islandesi condannano la Virtus, ma il pubblico applaude una storica impresa sotto lo stadio di San Marino
Atmosfera da grande evento a San Marino per la sfida storica contro il Breiðablik Kópavogur, valida per l’accesso ai gironi di Conference League. Dopo il 2-1 dell’andata serviva un’impresa, ma la gara è stata segnata da episodi sfortunati e decisioni arbitrali contestate.
Kristinsson porta avanti gli islandesi al 17’, Niang pareggia di testa al 40’, ma poco dopo l’espulsione di Zenoni lascia la Virtus in dieci. Nella ripresa Ingvarsson e Thomsen firmano il 3-1 finale. Nonostante l’inferiorità numerica i sammarinesi lottano con orgoglio, sostenuti da uno stadio pieno.
Il sogno europeo si interrompe, ma resta l’impresa storica e l’applauso del pubblico per la squadra, tra emozione e rammarico.