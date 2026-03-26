Confesercenti Riccione, Vagnini rieletto: "Momento delicato per le imprese"

Confronto con la sindaca sulle criticità del commercio

L’assemblea di presidenza di Confesercenti Riccione di oggi ha sancito la rielezione di Fabrizio Vagnini alla guida dell’associazione per il prossimo mandato. L’incontro è stato anche un importante momento di confronto tra operatori e amministrazione sullo stato di salute del tessuto economico cittadino. All’appuntamento ha preso parte anche la Sindaca di Riccione, Daniela Angelini, a testimonianza di un dialogo aperto e costante tra il mondo delle imprese e l’amministrazione comunale.

L’Assemblea è stata l’occasione per affrontare i nodi critici che stringono il tessuto economico della città, su tutti il momento di difficoltà del commercio. Gli operatori hanno evidenziato come il commercio riccionese sia in particolare difficoltà. Una difficoltà che si evidenzia nelle chiusure delle attività, ma anche nella riduzione della qualità media delle imprese.

Su questo punto si è affrontato il tema degli hub del commercio, progetto regionale che mira proprio a rivitalizzare le aree cittadine a vocazione commerciale. Un progetto che fornisce finanziamenti alle amministrazioni per interventi urbani e contributi diretti alle imprese, ma che mira anche a creare una cabina di regia tra amministrazione e stakeholders del territorio per affrontare congiuntamente le criticità del settore. Oltre a questi sono stati affrontati numerosi temi caldi dell’attualità economica riccionese, come i numerosi cantieri aperti, il progetto di istituzione di una DMO cittadina per la promozione sul mercato turistico della città e il ruolo che l’associazione avrà al suo interno e le preoccupazioni degli operatori per gli incombenti bandi sulle concessioni sull’arenile.

"Sono onorato della fiducia rinnovata dai colleghi – dichiara il Presidente Fabrizio Vagnini - ci attende una stagione di sfide complesse e, proprio per questo, è importante rafforzare il ruolo delle associazioni di categoria. In un momento così delicato per imprenditrici e imprenditori, il nostro compito deve essere quello di accompagnarli nella gestione della propria impresa tramite servizi di qualità, formazione e rappresentanza politica nelle istituzioni. Ringrazio la Sindaca Daniela Angelini per aver accolto il nostro invito a partecipare all’assemblea e aver dedicato questo tempo a un profondo confronto con i nostri operatori. Al giorno d’oggi l’imprenditore si sente spesso abbandonato ad affrontare una serie sempre crescente di difficoltà ed è per questo che l’ascolto delle istanze da parte dell’Amministrazione è fondamentale”.