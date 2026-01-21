Confessa il femminicidio della moglie: Claudio Carlomagno davanti al gip di Civitavecchia
L’uomo ha ammesso le proprie responsabilità nell’uccisione di Federica Torzullo ad Anguillara. I pm contestano il nuovo reato di femminicidio e l’occultamento di cadavere: rischia l’ergastolo
Claudio Carlomagno, marito di Federica Torzullo, ha confessato il femminicidio della moglie nel corso dell’interrogatorio davanti al gip del tribunale di Civitavecchia. Secondo quanto si apprende, l’uomo avrebbe ammesso le proprie responsabilità, fornendo una confessione dettagliata ai magistrati.
Il delitto è avvenuto ad Anguillara, dove la donna è stata uccisa in circostanze ancora al vaglio degli inquirenti. Nei confronti di Carlomagno, la procura contesta il nuovo reato di femminicidio, recentemente introdotto nell’ordinamento, che prevede la pena dell’ergastolo, oltre all’accusa di occultamento di cadavere.
Le indagini proseguono per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e accertare eventuali ulteriori responsabilità. Il caso si inserisce nel drammatico quadro dei femminicidi che continuano a colpire il Paese, riaccendendo il dibattito sulla prevenzione della violenza di genere e sulla tutela delle vittime.