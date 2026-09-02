Congressi internazionali, la reputazione scientifica diventa un fattore strategico

A Rimini The Exchange by Italian Knowledge Leaders mette in luce il ruolo delle comunità scientifiche nell’attrarre grandi eventi e creare ricadute economiche, collaborazioni e opportunità sul territorio

Non solo infrastrutture, accessibilità e capacità ricettiva: per attrarre un congresso internazionale conta anche la reputazione della comunità scientifica del territorio, capace di candidare una destinazione e creare relazioni con le associazioni internazionali.



È quanto emerge dalle esperienze di Francesca Cadeddu, componente del comitato esecutivo della European Academy of Religion e Italian Knowledge Leader, e Carlos Garcés Narro, presidente della Federazione europea delle sezioni della World’s Poultry Science Association, l’associazione scientifica internazionale dedicata alla scienza e alla produzione avicola, intervenuti a The Exchange by Italian Knowledge Leaders, l’evento promosso da Convention Bureau Italia a Rimini fino a oggi, 2 settembre.



“Quando si sceglie una destinazione congressuale si guarda anche alla reputazione della comunità scientifica che si propone per ospitare il convegno – spiega Cadeddu –. Una comunità strutturata e riconosciuta può creare un importante indotto, anche economico”.



Un esempio concreto è Palermo, dove Cadeddu ha contribuito alla candidatura del congresso annuale della European Academy of Religion, che richiama circa 1.200 partecipanti. “È importante sostenere le comunità scientifiche perché possono contribuire direttamente alla capacità di una destinazione di attrarre grandi eventi”.



Dalla ricerca alle imprese è invece il percorso indicato da Garcés Narro, che cita la European Poultry Conference di Valencia del 2024, con oltre 2.200 partecipanti. “Un congresso internazionale può lasciare sul territorio molto più di un indotto economico: può generare nuove collaborazioni, progetti di ricerca, networking e opportunità per i giovani”.



Nel caso di Valencia, il forte legame con il settore avicolo locale ha inoltre favorito il coinvolgimento delle imprese. “Il congresso ha rappresentato un’occasione naturale di incontro tra aziende, fornitori e comunità scientifica”.