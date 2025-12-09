Conoscere il lupo per superare le paure: incontro con l'esperto Giampiero Semeraro

Rimini in Comune promuove un incontro per conoscere e valorizzare una specie simbolo della biodiversità

"L’istruzione é uno tra i più straordinari strumenti di emancipazione che l’uomo ha a disposizione per superare le proprie paure" L'associazione politica Rimini in Comune prosegue con i suoi incontri di discussione, conoscenza e approfondimento rispetto alle fragilità del territorio e della comunità.

Appuntamento venerdì 12 dicembre alle ore 20.45, presso la sala comunale di via Bidente con Giampiero Semeraro. "Si parlerà del lupo, senza isterie e senza allarmismi, assieme ad uno dei maggiori esperti che il nostro territorio conosca" recita il comunicato stampa. "Un’occasione per conoscere un animale straordinario la cui presenza è un valore attorno al quale é indispensabile costruire un percorso di convivenza".