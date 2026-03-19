Consercenti Misano conferma Gaia come presidente: confronto con il sindaco Piccioni

Gaia rilancia: “Imprese al centro dell’agenda politica”

Ieri, mercoledì 18 marzo, si è tenuta l’assemblea elettiva di Confesercenti Misano Adriatico, un appuntamento cruciale nella vita dell'associazione. L’incontro ha sancito la riconferma di Antonio Gaia nel ruolo di presidente della delegazione cittadina. L’assemblea è stata caratterizzata da un confronto diretto e costruttivo con l’Amministrazione comunale, rappresentata dal Sindaco di Misano, Fabrizio Piccioni.

Al centro del dibattito i temi caldi che interessano il tessuto economico della città: un bilancio sulla stagione turistica 2025 e le prospettive future, la riqualificazione del commercio di vicinato e le strategie per rendere Misano una meta sempre più competitiva nel panorama della Riviera come il prolungamento del Trc fino a Cattolica e il miglioramento dei collegamenti con l'aeroporto. Il sindaco Piccioni ha risposto ai numerosi quesiti degli operatori, illustrando i progetti in cantiere e ribadendo l’importanza della sinergia tra pubblico e privato: "Ho accolto con piacere l'invito a partecipare a quest'assemblea - commenta il sindaco -, Confesercenti è un'associazione molto radicata sul territorio misanese e rappresenta un interlocutore affidabile e credibile per l'amministrazione, pur nell'ottica di una normale dialettica politica. Ritengo fondamentale il ruolo di rappresentanza delle associazioni di categoria e, per questo, auguro a Confesercenti Misano di proseguire nell'ottimo lavoro svolto in questi anni".

Il presidente Antonio Gaia ha espresso soddisfazione per la riconferma: "Ringrazio gli imprenditori e le imprenditrici per avermi rinnovato la fiducia e il sindaco Piccioni per aver accolto il nostro invito. Il tessuto economico misanese sta vivendo un momento molto complicato, in questo contesto è importante avere associazioni di categoria forti che accompagnino le imprese fornendo servizi di qualità e rappresentanza politica presso le istituzioni. Il nostro obiettivo per il prossimo mandato sarà chiaro: continuare nel percorso di dialogo con l’Amministrazione per garantire che le esigenze di commercianti e operatori turistici siano sempre al centro dell’agenda politica e approfondire la presenza dell’associazione nel tessuto economico misanese”.